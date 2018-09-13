حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018

بيان بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث يسود طقس معتدل الحرارة اليوم الخميس 13 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، كما يكون الطقس مائل للحرارة على الوجه البحري وعلى محافظة القاهرة ، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد في أثناء ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرتهم اليومية التي تصدر متضمنة أخبار الطقس.
وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، التي يترأسها الدكتور أحمد عبد العال ، في النشرة اليومية الخاصة بأخبار الطقس ، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحب هذه الظواهر سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية للبلاد.
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الطقس إلى أن حالة البحر المتوسط ضمن طقس اليوم سوف تكون معتدلة ، وسوف يتراوح ارتفاع الموج في البحر المتوسط ، بين متر ونصف المتر إلى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.
وعن حالة البحر الأحمر ، أوضحت النشرة اليومية لأخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة ، أما ارتفاع الموج فيه فيتراوح بين مترين حتى مترين ونصف المتر ، بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.
وبشأن حالة الرياح ، أوضح خبراء الطقس في النشرة اليومية لأخبار الطقس ، أن حركة الرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، وتكون نشطة كذلك على خليج السويس وعلى البحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.
وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، المواطنين ، بمتابعة نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة بشكل يومي ، خاصة في فصل الخريف ، حيث تكثر التقلبات المناخية في هذا الفصل ، كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، الصيادين وهواة المراكب والسفن من الملاحة في هذا الوقت ، بسبب ارتفاع حركة الموج في البحر الأحمر وخليج السويس.
ويقدم موقع «مصر 365» بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 13 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض محافظات ومدن مصر ، وذلك حسب ما جاء في النشرة اليومية لأخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي يترأسها الدكتور أحمد عبد العال.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر
الصغرى العظمى
- القاهرة 24 33
- وسط الدلتا 24 33
- الإسكندرية 24 30
- بلطيم 25 32
- مطروح 25 30
- السلوم 20 30
- سيوة 22 34
- بور سعيد 25 31
- دمياط 25 31
- العريش 20 32
- رفح 20 32
- الإسماعيلية 22 34
- السويس 23 33
- رأس سدر 23 35
- نخل 18 33
- نويبع 26 35
- طابا 23 33
- سانت كاترين 15 33
- الطور 26 33
- شرم الشيخ 28 35
- الغردقة 27 37
- مرسى علم 27 34
- الفيوم 24 34
- بني سويف 24 34
- المنيا 24 34
- أسيوط 23 35
- سوهاج 24 36
- قنا 25 38
- الأقصر 24 39
- أسوان 26 40
- أبو سمبل 28 38
- الوادي الجديد 26 37
- شلاتين 28 36
- أبو رماد 29 35
- رأس حدربة 29 34
- حلايب 30 34
كما يقدم موقع «مصر 365» كذلك ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العربية ، وذلك حسب ما أوضحته الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس ، والتي تتضمن أخبار الطقس ودرجات الحرارة يوميا.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض العواصم العربية
الصغرى العظمى
- مكة المكرمة 30 42
- المدينة المنورة 31 44
- الرياض 27 42
- المنامة 31 36
- أبو ظبي 30 40
- الدوحة 28 39
- الكويت 30 45
- دمشق 14 31
- بيروت 25 30
- عمان 18 31
- القدس 20 29
- غزة 24 30
- بغداد 26 42
- مسقط 26 33
- صنعاء 14 28
- الخرطوم 26 36
- طرابلس 25 32
- تونس 20 30
- الجزائر 23 30
- الرباط 19 28
- نواكشوط 24 36
ويرصد موقع «مصر 365» ، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 13 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، بحسب ما أوضحته نشرة أخبار الطقس ، الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، والتي تتضمن أخبار الطقس ودرجات الحرارة في مصر والدول العربية والعالمية بصورة يومية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عواصم العالم
الصغرى العظمى
- أنقرة 10 24
- إسطنبول 16 27
- إسلام أباد 24 34
- نيودلهي 26 33
- جاكرتا 23 34
- بكين 17 25
- كوالالمبور 24 30
- طوكيو 17 24
- أثينا 20 30
- روما 16 32
- باريس 14 27
- مدريد 17 28
- برلين 16 24
- لندن 14 21
- مونتريال 14 21
- موسكو 14 24
- نيويورك 20 25
- واشنطن 20 26
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