حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018

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بيان بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث يسود طقس معتدل الحرارة اليوم الخميس 13 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، كما يكون الطقس مائل للحرارة على الوجه البحري وعلى محافظة القاهرة ، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد في أثناء ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرتهم اليومية التي تصدر متضمنة أخبار الطقس.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، التي يترأسها الدكتور أحمد عبد العال ، في النشرة اليومية الخاصة بأخبار الطقس ، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحب هذه الظواهر سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية للبلاد.

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الطقس إلى أن حالة البحر المتوسط ضمن طقس اليوم سوف تكون معتدلة ، وسوف يتراوح ارتفاع الموج في البحر المتوسط ، بين متر ونصف المتر إلى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضحت النشرة اليومية لأخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة ، أما ارتفاع الموج فيه فيتراوح بين مترين حتى مترين ونصف المتر ، بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وبشأن حالة الرياح ، أوضح خبراء الطقس في النشرة اليومية لأخبار الطقس ، أن حركة الرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، وتكون نشطة كذلك على خليج السويس وعلى البحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، المواطنين ، بمتابعة نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة بشكل يومي ، خاصة في فصل الخريف ، حيث تكثر التقلبات المناخية في هذا الفصل ، كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، الصيادين وهواة المراكب والسفن من الملاحة في هذا الوقت ، بسبب ارتفاع حركة الموج في البحر الأحمر وخليج السويس.

ويقدم موقع «مصر 365» بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 13 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض محافظات ومدن مصر ، وذلك حسب ما جاء في النشرة اليومية لأخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي يترأسها الدكتور أحمد عبد العال.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 24 33

الإسكندرية 24 30

بلطيم 25 32

مطروح 25 30

السلوم 20 30

سيوة 22 34

بور سعيد 25 31

دمياط 25 31

العريش 20 32

رفح 20 32

الإسماعيلية 22 34

السويس 23 33

رأس سدر 23 35

نخل 18 33

نويبع 26 35

طابا 23 33

سانت كاترين 15 33

الطور 26 33

شرم الشيخ 28 35

الغردقة 27 37

مرسى علم 27 34

الفيوم 24 34

بني سويف 24 34

المنيا 24 34

أسيوط 23 35

سوهاج 24 36

قنا 25 38

الأقصر 24 39

أسوان 26 40

أبو سمبل 28 38

الوادي الجديد 26 37

شلاتين 28 36

أبو رماد 29 35

رأس حدربة 29 34

حلايب 30 34

كما يقدم موقع «مصر 365» كذلك ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العربية ، وذلك حسب ما أوضحته الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس ، والتي تتضمن أخبار الطقس ودرجات الحرارة يوميا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض العواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 42

المدينة المنورة 31 44

الرياض 27 42

المنامة 31 36

أبو ظبي 30 40

الدوحة 28 39

الكويت 30 45

دمشق 14 31

بيروت 25 30

عمان 18 31

القدس 20 29

غزة 24 30

بغداد 26 42

مسقط 26 33

صنعاء 14 28

الخرطوم 26 36

طرابلس 25 32

تونس 20 30

الجزائر 23 30

الرباط 19 28

نواكشوط 24 36

ويرصد موقع «مصر 365» ، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 13 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، بحسب ما أوضحته نشرة أخبار الطقس ، الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، والتي تتضمن أخبار الطقس ودرجات الحرارة في مصر والدول العربية والعالمية بصورة يومية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 10 24

إسطنبول 16 27

إسلام أباد 24 34

نيودلهي 26 33

جاكرتا 23 34

بكين 17 25

كوالالمبور 24 30

طوكيو 17 24

أثينا 20 30

روما 16 32

باريس 14 27

مدريد 17 28

برلين 16 24

لندن 14 21

مونتريال 14 21

موسكو 14 24

نيويورك 20 25

واشنطن 20 26