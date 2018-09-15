حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 15 سبتمبر 2018 في مصر والعالم

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، يشهد طقس اليوم السبت 15 سبتمبر 2018 ، استقرارا نسبيا في الأحوال الجوية ، حيث تكون درجات الحرارة في إطار معدلها الطبيعي ، ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري والقاهرة ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم السبت ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بحسب نشرة أخبار الطقس اليومية.

تشهد مصر طقسا خريفيا معتدلا ، اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، فضلا عن تحسن ملحوظ في نسب الرطوبة ، حيث تصل نسبتها في السواحل الشمالية لـ80% ، وفي القاهرة والوجه البحرى 75% ، كما تستقر الأحوال الجوية نسبيا ، وتبقى درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية ، وذلك بحسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد ، وعلى الوجه البحري والقاهرة ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس اليومية.

وذكرت نشرة أخبار الطقس ، أن فترات الليل تشهد نشاطا مثيرا للرياح ما يؤدي للشعور بهواء بارد ، بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلا حيث تصل إلى 24 درجة ، وتقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية.

وبحسب النشرة اليومية لأخبار الطقس ، فإن حالة البحر المتوسط ضمن طقس اليوم تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج في البحر المتوسط بين متر ونصف المتر حتى مترين ، بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، أوضحت أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين حتى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

وتكون حركة الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، المواطنين ، بمتابعة نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة بشكل يومي لتفادي التقلبات المناخية ، وتحديد نوع الملابس التي يرتدونها.

كما حذرت نشرة أخبار الطقس ، الصيادين من النزول إلى عمق البحر ، حيث يشهد طقس فصل الخريف تقلبات حادة وسريعة ، وتتكون شبورة مائية صباح غدا السبت ، مطالبة بتوخي الحذر صباحا بسبب الشبورة المائية.

ويقدم موقع «مصر 365» بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض محافظات ومدن مصر ، بحسب ما جاء في النشرة اليومية لأخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 24 32

الإسكندرية 23 31

بلطيم 25 30

مطروح 19 30

السلوم 20 30

سيوة 21 34

بور سعيد 24 29

دمياط 24 29

العريش 21 30

رفح 20 30

الإسماعيلية 22 33

السويس 22 32

رأس سدر 24 33

نخل 19 31

نويبع 26 35

طابا 20 32

سانت كاترين 16 36

الطور 25 34

شرم الشيخ 25 35

الغردقة 26 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 25 34

بني سويف 25 34

المنيا 23 34

أسيوط 22 34

سوهاج 24 36

قنا 24 37

الأقصر 25 39

أسوان 26 40

أبو سمبل 27 39

الوادي الجديد 24 37

شلاتين 30 38

أبو رماد 29 36

رأس حدربة 30 36

حلايب 31 36

ويرصد موقع «مصر 365» ، درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العربية ، حسب ما ذكرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس ، والتي تتضمن أخبار الطقس ودرجات الحرارة يوميا.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 44

المدينة المنورة 32 44

الرياض 26 42

المنامة 32 39

أبو ظبي 31 41

الدوحة 30 40

الكويت 28 46

دمشق 13 32

بيروت 25 30

عمان 16 29

القدس 17 27

غزة 22 30

بغداد 27 46

مسقط 27 32

صنعاء 14 28

الخرطوم 26 39

طرابلس 24 30

تونس 20 29

الجزائر 22 26

الرباط 18 25

نواكشوط 26 32

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، كما جاء في نشرة أخبار الطقس ، الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، والتي تتضمن أخبار الطقس ودرجات الحرارة في مصر والدول العربية والعالمية بصورة يومية.

الصغرى العظمى

أنقرة 13 25

إسطنبول 17 23

إسلام أباد 20 30

نيودلهي 24 34

جاكرتا 24 34

بكين 18 28

كوالامبور 23 31

طوكيو 20 24

أثينا 19 28

روما 18 29

باريس 08 21

مدريد 18 32

برلين 11 21

لندن 11 18

مونتريال 17 27

موسكو 09 19

نيو يورك 19 25

واشنطن 20 27