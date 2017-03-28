أربعة بلطجية يقوموا ببتر يد شاب في منطقة الشرابية

Advertisements

مجموعة من البلطجية،قاموا بالخروج عن القانون وأيضا قاموا بتنصيب أنفسهم بدلا من المحاكم و القانون ، و أصدروا القوانين الخاصة بهم من خلال ما يقوم به العديد من التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش،الجدير بالذكر أن ما يتمتع به هؤلاء البلطجية لا يقل وحشية عما تقوم به تلك التنظيمات الإرهابية،و قد قاموا خلال الفترة الماضية بفرض النظام التابع لهم على منطقة الشرابية و ذلك دون الإهتمام بالحكومة و قوات الأمن في تلك المنطقة أو حتى القوانين التي تسير عليها الدولة، و ذلك من خلال الواقعة التي قد حدثت اليوم و التي قام من خلالها أربعة شباب عاطلين عن العمل ببتر يد شاب يبلغ من العمر 18 عام.

و قد قام مجموعة من الشباب العاطلين عن العمل اليوم من خلال واقعة هزت أرجاء الشرابية اليوم بقطع يد شاب يصل عمره إلى 18 عام،الجدير بالذكر أن ما قام به الشباب الأربعة كان في منتصف الشارع أمام الجميع،و كانت الحجة التي قد دفعتهم إلى القيام بتلك الجريمة هي قيامهم باتهامه أن شقيقه الأكبر قد قام بسرقة هاتف محمول، و الجدير بالذكر أن تلك الاتهامات قد جاءت نتيجة مجموعة من المشكلات المادية بينهما، و بعد قيامهم بقطع يد الشاب قاموا بالهرب.

Advertisements

و بعد الواقعة مباشرة قد تم نقل الشاب الذي يدعى “أحمد طارق” إلى المستشفى و ذلك من أجل تلقي الإسعافات الأولية بعد هرب الشباب الأربعة، و قد قام التقرير الطبي الذي قد أخرجته المستشفى بالتأكيد على أن الشاب الذي قد تم نقله إلى المستشفى يعاني من بتر كامل في يده اليسرى، و أنه قد حدث خلال البتر قطع للأوتار و الأوعية الدموية و الأعصاب في تلك اليد.

هذا و قد قامت قوات الأمن بتحرير محضر بالواقعة و إرفاق التقرير الطبي الذي قد أخرجته المستشفى ،بالإضافة إلى إلقاء القبض على المتهمين الذين قد ارتكبوا الجريمة و جاري التحقيق معهم وعرضهم على النيابة خلال الفترة القادمة، لمعرفة الأسباب التي قد دفعتهم إلى القيام بتلك الجريمة وأيضا الأسباب التي قد دفعتهم إلى فرض سيطرتهم على منطقة الشرابية .