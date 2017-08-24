تفاصيل نظام كلام النت الشهري من أورانج وطريقة التحويل لهذا النظام

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في ظل المنافسة الشرسة التي تخوضها شركات الاتصالات داخل جمهورية مصر العربية شركة أورانج وشركة فودافون بالإضافة إلى شركة إتصالات، أعلنت شركة أورانج عن نظام جديد خاص بشركة أورانج وأطلقت عليه نظام كلام النت الشهري، هذا وقد قامت شركة أورانج بطرح النظام للمستخدمين لطرح باقة كلام النت من بعد النجاح الذي حققته الشركة من نظام حكاوي الجديد التابع لشركة إتصالات وباقة كلام هي باقة متنوعة من الدقائق الخاصة بجميع الشبكات والتليفون الأرضي وتحتوي الباقة أيضا علي 1.5 جيجا انترنت شهرياً.

سعر الدقيقة لأي رقم في مصر بعد إنتهاء الباقة الخاصة بنظام كلام النت “14 قرش” وسعر الميجابايت بعد انتهاء باقة الإنترنت 25 قرش للميجا الواحدة، ويمكن للمستخدم شراء باقة إضافية تقدر بـ 1.25 جيجا بايت ب 25 جنيه تخصم من الرصيد ولا تجدد تلقائيا، ويمكن للمستخدم اختيار باقة واحدة من الباقات الأون لاين، اكسترا مزيكا، اكسترا Social، اكسترا بلا حدود، اكسترا سهر، سعر الرسالة لاي رقم في مصر 14 قرش، وسعر مكالمة خدمة العملاء 50 قرش تخصم من الرصيد ، ويمكن لعملاء ستار كنترول التحويل للنظام عن طريق زيارة أي فرع من فروع شركة أورانج، لعملاء الكارت الحاليين يمكنهم التحويل عن طريق الاتصال ب 110، أما عملاء كنترول الحاليين يمكنهم التحويل عن طريق اتصالهم بـ 400.

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هذا وتعتبر باقات نظام كلام النت الخاصة بشركة أورانج باقة 46 جنيه الشهري، وسعر الباقة شاملة الضرائب، فكل ما يدفعه المشترك في هذه الباقة 46 فقط شاملة الضرائب وتحتوي باقة كلام النت 46 جنيه من أورانج علي باقة نت تقدر بـ 1.5 جيجا إنترنت شهرياّ بالإضافة إلي 400 دقيقة لجميع ارقام شركة أورانج، و100 دقيقة أخري خاصة بالشبكات الأخرى فودافون، اتصالات، المصريه للإتصالات والأرقام الأرضي.

أما خط الفاتورة يتم التحويل إليه مجانا عن طريق زيارة أقرب فرع بالبطاقة الشخصية والتحويل إلي النظام في مدة أقصاها 24 ساعة ولكن يجب سداد كل الفواتير المستحقة علي الخط، مع مراعاة أنه سوف يتم خسارة أي وحدات متبقية علي الخط قبل عملية التحويل.

أما الرسوم الخاصة بالتحويل يتم خصمها من الرصيد لذلك يجب التأكد من وجود رصيد كافي قبل البدء في عملية التحويل، وتكون رسوم التحويل علي حسب النظام المراد التحويل إليه سواء كان نظام 45 أو نظام 85، ويتم سداد أي مستحقات علي النظام القديم والبدء في عملية التحويل للنظام الجديد في خلال 24 ساعة، ولا يتأثر برنامج النقاط بالتحويل إلى نظام جديد.