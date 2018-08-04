رابط اضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2018

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قامت وزارة التموين خلال الايام الماضية بفتح الباب أمام إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين، و ذلك من أجل القيام خلال الفترة القادمة بمحاولة إيصال الدعم إلى أكبر قدر من المواطنين خلال الفترة القادمة، و التي تقوم الحكومة توفيره للمواطنين وذلك من خلال السلع التموينية.

الجدير بالذكر أن الحكومة قد أعلنت خلال الفترة الماضية أنه من المقرر أن يتم إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية الذكية خلال الفترة القادمة ، و قد قامت الحكومة بتحديد المواليد الذين من المقرر إضافتهم.

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هذا و الجدير بالذكر أن وزارة التموين قامت خلال محاولتها للتخفيف على المواطنين و أيضا توفير الوقت والجهد بإتاحة القيام بتسجيل المواليد الجدد من خلال الموقع الإلكتروني “موقع دعم مصر “،هذا حيث من المقرر أن يقوم المواطنون بتسجيل المواليد على البطاقات التموينية و التي قد تجاوزت أعمارهم العامين.

و قد قام وكيل أول وزارة التموين “محمود عبد العزيز” وذلك خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها خلال الفترة الماضية و التي تتعلق بالبطاقات التموينية وإضافة المواليد بالتشديد على ضرورة الانتهاء من استكمال كافة البيانات المطلوبة خلال القيام بالخطوات اللازمة لتسجيل المواليد الجدد من خلال الموقع الالكتروني.

و قد قمنا نحن موقع مصر 365 بتوفير الرابط التابع للموقع الذي قد خصصته وزارة التموين خلال الفترة الماضية و ذلك من أجل القيام بتسجيل المواليد الجدد والذين قد تجاوزت أعمارهم العامين على البطاقات التموينية في سبيل المساعدة في تحقيق أكبر قدر من الإستفادة .

و للدخول على الموقع يرجى الضغط على الرابط :موقع دعم مصر

الجدير بالذكر أن وزير التموين قد قام خلال الفترة الماضية بتوجيه العديد من التصريحات الهامة للمواطنين ،و التي قد أكد من خلالها على ضرورة القيام خلال الفترة القادمة باستبدال كافة البطاقات الورقية بأخرى ذكية وذلك من أجل استمرار الحصول على السلع التموينية من قبل الوزارة ،هذا بجانب ضرورة القيام بتحديث البيانات التابعة للبطاقات التموينية و ذلك في حالة ما إذا تطلب الأمر.