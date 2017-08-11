خطوات تحديث بطاقة التموين الذكية وموعد إضافة المواليد الجدد 2017 عن طريق الإنترنت

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خطوات تحديث بطاقة التموين الذكية وموعد إضافة المواليد الجدد 2017 والأوراق المطلوبة عن طريق الإنترنت الآن، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة عن موعد إضافة المواليد الجديد بالبطاقات وذلك خلال شهر أغسطس الجاري، حيث لم تعلن الوزارة عن الموعد الرسمي لبدء عملية الإضافة ولكنها أكدت علي أن الوزارة قد قررت أن يتم استقبال وإضافة عدد 8 مليون مولود خلال الفترة القادمة طبقًا وإحصائياتها على بطاقات الدعم اعلي أن يتم التحديث عن طريق الإنترنت من خلال الموقع الرسمي التابع إلى وزارة التموين والذي تم الإعلان عنه بأسم موقع دعم مصر.

طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين “بالكروت الذكية”

ورد أنه قد تم تفعيل جميع الإجراءات المطلوبة من أجل استكمال طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين “الكروت الذكية” الخاصة بعام 2017، للسادة المواطنين، وسوف يتم إجراءات تحديث البطاقات التموينية لكن للمواطنين فقط الذين يبدو لهم نص عبارة من فضلك حدث بياناتك من خلال فاتورة صرف السلع التموينية ،كما انه لا تتضمن إجراءات التحديث باقى المواطنين المستفيدين الذين لا تظهر لديهم هذه العبرة على فاتورة استلام التموين.

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من جهة أخرى، أقر وزير التموين والتجارة أن الوزارة تفتح باب تحديث بيانات بطاقات التموين الذكية 2017 وإضافة المواليد الآن أمام المواطنين، ولهذا نستعرض لكم الآن طريقة تحديث بيانات بطاقات التموين الذكية وإضافة المواليد من موقع وزارة التموين، تسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين الذكية بالإضافة إلى تحديث بيانات البطاقات، هي أحد أهم الأشياء التي يبحث عنها المواطنين في مصر في الفترة الحالية، حيث ورد أنه من المقرر أن يستمر فتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، بالإضافة إلى استخراج البطاقات التموينية الجديدة حتى الموعد الذي تحدده الوزارة.

موقع تحديث بيانات بطاقة التموين من هنا.

طريقة تحديث بطاقات التموين 2017، بداية الأمر لابد من دخول المواطن المستفيد من عملية التحديث على علامة التبويب حدث بياناتك، ثم كتابة المستفيد لرقم البطاقة التموينية”بالكروت الذكية”، وبعد ذلك يقوم المستفيد بالدوس على اختيار اسم المحافظة ، ومن ثم الدوس على كلمة التالى، كما يتم بعد ذلك اختيار المستحدث أحد الأفراد الموجودين بالفعل بالبطاقة آلياً، ثم كتابة الرقم القومى الخاص به حتى يتم التأكيد بيانات صاحب البطاقة الحالى الذى يقوم بإجراء عملية التحديث.

بعد ذلك سوف يتم إجراء اختيار لأحد أفراد الأسرة اليا المقيدين بالفعل على بطاقة التموين، وتسجيل الرقم القومى المكتوب على البطاقة التموينية “الكارت الذكى”،و التأكد من بيانات التحديث، ثم الدوس على خانة حدث بياناتك، بعد ذلك يقوم الموقع بانتقاله اتوماتيكيا مباشرة إلى مرحلة استكمال البيانات، من حذف أفراد أو إضافة أحد الأفراد أو تعديل فى بعض البيانات، وسوف يقوم الموقع بالانتقال بواسطة الموقع الالكتروني طبقا لحالة كل أسرة و ما ينقص البطاقة الخاصة بالأسرة من بيانات.

طريقة تحديث بطاقات التموين 2017، فى حالة انتقال الموقع الى الصفحة التي بدورها يتم استكمال البيانات من تعديل بيانات او حذف او اضافة بيانات أحد الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية “الكارت الذكى”، يتم تسجيل البيانات الخاصة برقم الهاتف النقال، ورقم الدفع بالطريقة الالكترونية، ثم القيام بإجراء بيانات بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمستفيد صاحب البطاقة ،فى حالة وجود اى خطأ فى البيانات المذكورة، ويلي ذلك اجراء التعديلات اللازمة على بيانات الأفراد الموجودين فى البطاقة بالفعل، عن طريق الدوس على تعديل أو الدوس على خانة حذف.

نجد فى حالة إجراء تعديلات على احد افراد الاسرة المقيدين فى بطاقة التموين سوف يتم استيفاء البيانات أو تصحيحها فى الخانة الخاصة بالرقم القومى او خانة صلة القرابة.

وحالة وجود حذف أحد أفراد الأسرة من بطاقة التموين يتم الانتقال الكترونيا مباشرة الى الصفحة التي من خلالها يتم تأكيد عملية حذف الفرد المذكور من البطاقة التموينية،ثم بعد ذلك ندوس على تنفيذ الخذف للتأكد من إجراء عملية الحذف.

الحكومة التي تلي استكمال استيفاء البيانات عن طريق ادخال رقم التليفون الارضى، وتسجيل البريد الالكتروني ، وكافة الملاحظات الأن دوس على خانة حفظ حتى يتم الانتهاء من عملية تحديث البيانات.

فى حالة الانتقال الى الصفحة التي من خلالها و حذف و تعديل و اضافة البيانات الخاصة بالأفراد الموجودين بالفعل فى بطاقة التموين للأسرة يتم تسجيل البيانات التالية:

البيان الخاص برقم التليفون المحمول.

رقم التليفون المحمول الاحتياطى.

رقم سداد الالكتروني لفاتورة الكهرباء .

محل الإقامة “العنوان”.

تسجيل اسم المحافظة.

إجراء تعديلات على بيانات الرقم القومى للشخص صاحب بطاقة التموين فى حالة تسجيل أي بيان خطأ.

بعد ذلك يتم البدء فى تعديل بيانات الأفراد الموجودين فى بطاقة التموين.

يتم تسجيل اسم المستفيد لكن الفرد الثانى و اضافة بيانات الاستيفاء داخل خانة البيانات الخاصة بكل فرد جديد سوف يستفيد من اسم المستفيد الاصلى و بيانات الرقم القومى و صلة القرابة وفي حالة اضافة مستفيد عن طريق الخطأ يمكن حذف الاسم من خانة إحذف مستفيد.

ملحوظة هامة يتم اعادة اجراء هذه العملية لكل فرد من أفراد بطاقة تموين للأسرة.

بعد الانتهاء من ملء البيانات للأفراد المستفيدين يتم ضم صورة ضوئية مع المستندات المطلوبة من خلال الدوس على خانة اضف ملفات و اختيار اسم الملف الذى يحتوى على الصورة ولكن بصيغة ملفات الصور حتى يتم اضافتها و قبولها من جانب الصفحة و لن يتم الانتهاء من التسجيل إلا بعد الدوس على خانة إلغاء .

بعد اجراء عملية استيفاء البيانات و ضم الملفات اللازمة وحفظ التعديلات من حذف أو عملية اضافة ، و التأكد من تدوين الحروف الأربعة العربية الظاهرة على جانب الصفحة كما هو موضح بالشكل لاتمام عملية تحديث بيانات بطاقة التموين ، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لم يتم اجراء اعادة او تصحيح على الموقع الا بعد مضي 24 ساعة من إجراء التعديل، كما أنه فى حالة حدوث اى خطأ أو تأخير يمكن الرجوع إلى مركز الاتصال 19959.

وفي النهاية نرجوا أن يكون الشرح قد ساعدك على تحديث بيانات بطاقة التموين الخاصة بك وفي حالة وجود أي استفسار قم بترك تعليق في الاسفل.