دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب كامل باللغة العربية: موعد ليلة الإسراء والمعراج

يبدأ المسلمون في مختلف دول العالم فى استقبال شهر رمضان وقاموا بالاحتفال بالأعياد الدينية التي تسبق شهر رمضان المكرم والاحتفال بالمناسبات الدينية ومن ضمن هذه المناسبات الدينية ليلة الإسراء والمعراج التي تبقى علي رأس الليالي المباركة ورد ذكرها بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية.

ليلة الإسراء والمعراج ليلة مباركة حدثت فيها معجزات إلهية اصطفى الله تعالى خاتم الأنبياء والمرسلين ليري مرأي نبي الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة من معجزات عوض الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الطائف مهموم وحزين لما رآه من أذي ومحاربة المشركين له أثناء دعوته لهم للدخول في دين الله.

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وما قبلها من تجارب المصطفى صلى الله عليه وسلم المريرة التي مرت بها بعد أن فقد سنده وهو عمه أبو طالب الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل قوته ضد المشركين وكان يقف في وجه المشركين ويكف عن النبي صلى الله عليه وسلم آذاهم، ونظرا إلى مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه وما يميزه به ربه عند سائر الأنبياء والمرسلين أرسله الله في رحلة الإسراء والمعراج فى رحلة تعزية له مما لاقاه من أذى، رحلة الإسراء والمعراج هي رحلة سماوية فى منتصف فترة الرسالة الإسلامية يوم 27 من رجب وتعتبر رحلة الإسراء والمعراج رحلة أرسل الله سبحانه وتعالى عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس في فلسطين، ولكن رحلة المعراج هي رحلة سماوية أنتقل فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم من القدس إلى الملأ الأعلي ووصل إلى سدرة المنتهي أقصى مكان يمكن الوصول إليه فى السماء.

موعد ليلة الإسراء والمعراج

يحتفل المسلمون بليلة الإسراء والمعراج في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب من كل عام ، أي في مساء يوم 26 من شهر رجب، وهو ما يوافق هذا العام يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019، وبعض الدول الإسلامية تعتبر هذا اليوم إجازة رسمية من العمل أو الدوام.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج اليوم

اللهم ياملين الحديد ويامنجز الوعيد ويا مسهل الشديد اللهم يا من هو كل يوم في أمر جديد أخرجني الله من حلق الضيق إلي أوسع الطريق اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أسالك بقدرتك التي حفظت بها نبيك يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها نبيك أيوب بعد البلاء اللهم لا تبق لي هما ولا ضيق ولا حزن إلا فرجته، اللهم ان أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت علي ضيق فأيقظني يالله علي فرج اللهم ان كنت بحاجة لك فلا تكلني إلا غيرك يا الله اللهم احفظ لي من يحبني واحفظني لمن يحب، اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها فلا تحملني مالا طاقة لي به وباعد بيني يالله بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج تعتبر من أكثر الليالي التي يستجيب الله سبحانه وتعالى فيها الدعاء ودعاء ليلة الإسراء والمعراج” اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي عافيتك اوسع لي اللهم إني أعوذ بك من نور وجهك الكريم الذي أنارت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة الله من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك لك العتبي ياالله حتي ترضي ولا حول ولا قوة إلا بك، ياودود ياودود ياذا العرش المجيد يافعال لما تريد اللهم لك الحمد حتي ترضي ولك الشكر على جميع النعم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

اللهم ياحى ياقيوم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلي آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم إني أسألك بعزك الذي لايرام وبملكك الذي لايضام وبنور جلالتك الذي ملي أركان عرشك يارب يارب يارب يامغيث أغثني يامغيث أغثني يامغيث اغثنى ” ثم يذكر الداعي حاجته”، اللهم لا تشمت اعدائي بدائي اللهم اجعل القرآن العظيم دوائي اللهم ثقتي ورجائي اللهم اجعل حسن ظني بك شفائي وثبت عقلي وديني وبك اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل اللهم يارب ثبت لى يقيني وارزقني رزقا حلالاً يكفيني وأبعد عني يالله شر من يؤذيني اللهم لا تحوجني لطبيب يداويني، اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم ارحمني في بطن الأرض وأغفر لي ذنوبي يوم العرض عليك.