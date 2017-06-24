أسعار الحج السياحي 2017: ننشر موعد تسجيل الحج السياحي والقرعة على الموقع الالكتروني لوزارة السياحة لجميع المحافظات

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أسعار الحج السياحي 2017، عقب إعلان نتيجة حج السياحي والقرعة لهذه السنة، تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر أبريل الماضى لعام 2017، حتى يكون موعد بداية فتح باب التقديم في قرعة الحج السياحي لعام 2017، كما أشار عضو اللجنة العليا للحج، السيد “شريف سعيد”، إلى حالة الانتظار التي يكون عليها كل من يريد الذهاب الى الأراضي المقدسة، وبالتحديد ميعاد الحج السياحي للتقديم فيه، وقامت وزارة السياحة من خلال موقعها، الموقع الخاص بالوزارة، بقبول طلبات راغبي الحج السياحي لهذا العام، ذلك طبقا الى ما صرح به السيد “شريف سعيد”، عضو اللجنة العليا للحج” عن كل ما يتعلق بالتسجبل فى الحج السياحي لهذا العام 2017.

كما أكد السيد “شريف سعيد”، على إقرار اللجنة العليا للحج، في الاجتماع الذي عقدته على ميعاد البدء فى تسجيل قائمة أسماء الحجاج من خلال “الموقع الإلكتروني”، بداية من يوم 15 شوال للعام الهجرى 1438، الموافق 9 من شهر يوليو، وحتى 15 ذو القعدة، 7 من شهر أغسطس، لنفس العام، كما تبدأ أعمال معاينة سكن الحجاج، التي تقوم بها لجان قطاع الحج في السفر لهذا العام، والعمل على تسجيل عقود السكن الخاص بهم داخل المملكة العربية السعودية في يوم 9/ 7/ 2017.

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ننشر قائمة أسعار الحج السياحي لعام 2017

ننشر أسعار الحج السياحي 2017، من الملاحظ زيادة أسعار الحج السياحي هذه السنة، بصورة كبيرة عقب انخفاض قيمة الجنيه المصري، مقابل العملة السعودية، لذا عقدت اللجنة اجتماع لتحديد أسعار الحج السياحى، والتي سوف تقوم بعرضها على الجهة الإدارية وهى:

الحج الاقتصادي”موسم كامل مكه”: بلغ سعره هذا العام 58 ألف جنيه”بشرط ألا يبعد عن الحرم أكثر من 1250 متر”.

الحج الاقتصادي”موسم كامل عزيزية”: بلغ سعره هذا العام 55 ألف جنيه” بدون تذاكر”

الحج الاقتصادى طيران”تحسين” 3 نجوم: بلغ سعره هذا العام 49 ألف جنيه

الحج الاقتصادى طيران 4 نجوم”تحسين”: بلغ سعره هذا العام 50 ألف جنيه

الحج الاقتصادى طيران 5 نجوم”تحسين”: بلغ سعره هذا العام 51 ألف جنيه

الحج برنامج 4 نجوم”صف أول”: بلغ سعره هذا العام 85 ألف جنيه”بدون تذكرة طيران”

الحج برنامج 4 نجوم”صف ثاني” فنادق: بلغ سعره هذا العام 90 ألف جنيه

الحج برنامج 4 نجوم “صف ثالث”فنادق: بلغ سعره هذا العام 85 ألف جنيه

الحج برنامج 5 نجوم “الصف الأول”: بلغ سعره هذا العام 115 ألف جنيه

الحج برنامج 5 نجوم “الصف الثاني”: بلغ سعره هذا العام 110 ألف جنيه

الحج برنامج 5 نجوم “الصف الثالث”: بلغ سعره هذا العام 100 ألف جنيه.

من جهة أخرى، قد تم تقسيم التأشيرات الخاصة بالحج، والتي تبلغ قيمتها 36 ألف تأشيرة كما يلي: “12.000 تأشيرة للسفر الاقتصادي طيران، 12.000 تأشيرة للسفر البري، 12.000 تأشيرة مستوى 4 نجوم و5 نجوم.”.

رسوم جدية التقديم: تم إضافة بعض الرسوم على الأسعار خاصة ببعض الخدمات في حج هذا العام، وكان بيانها كالتالي: “15 ألف جنيه لمستوى حج 4 نجوم، 20 ألف جنيه للمستوى الحج 5 نجوم، 10 آلاف جنيه للحج الاقتصادي”، وينطبق هذا على كلاً من “الحج البري وعلى الطيران الاقتصادي”.

موعد إعلان نتائج قرعة الحج السياحي لعام 2017 في كل محافظات مصر

ننشر أسعار الحج السياحي 2017، أعلنت وزارة السياحة عن موعد إصدار نتائج قرعة الحج هذا العام، في نصف شهر رمضان القادم، وعقب الاتفاق مع المؤسسات السعودية على هذا الميعاد، حتى تكون الجهات السعودية قد انتهت من أعمال التوسعات المطلوبة داخل الحرم المكي، وأيضا تحديد الأماكن المخصصة التي سوف يقيم فيها السادة حجاج مصر هذا العام، بالاتفاق مع الهيئات المصرية، وسوف تسافر اللجنة العليا للحج في يوم 15 من شهر شوال القادم، حتى تعاين هذا المكان .

الموعد المحدد لتقديم طلبات الحج السياحي لعام 2017

أسعار الحج السياحي 2017، قامت اللجنة العليا للحج، تحديد يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل، أن يكون ميعاد قبول تسجيل الأسماء وتقديم الطلبات كل من يريد الحج السياحي هذه السنة، على أن تستمر مدة تقديم الطلبات حتى 30 يوم، لذلك على كل من على يود التسجيل فى الحج السياحى العام الحالى، زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة، والقيام بكتابة أسمائهم في المدة المحددة بين يوم 12 من شهر ابريل الى يوم 12 من شهر مايو 2017.