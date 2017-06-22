دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر للعام الهجرى 1438

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تعلن دار الإفتاء المصرية، عن تقدير قيمة زكاة الفطر للسنة الهجرية “1438”، من خلال الموقع الرسمي لها، وأيضا عبر الصفحة الخاصة بها على ” الفيس بوك”، حيث أكد الدكتور “شوقي علام”، مفتى الجمهورية، على ضرورة تقدير زكاة الفطر، وسوف تكون قيمتها توازى قيمة مقدار ٢ كيلو ونصف الكيلو من الحبوب، و هذه القيمة للفرد الواحد.

كما أشار مفتي الجمهورية، إلى قيام مجمع البحوث الإسلامية، بتحديد قيمة الزكاة، طبقا لأنواع الحبوب الأقل سعرا في الأسواق المصرية، وهو القمح، وأضاف أيضا مفتي الجمهورية، أنه تم تعيين قيمة مبلغ زكاة الفطر للسنة الهجرية الحالية، الذي وصل الحد الأدنى لها 12 جنيها لكل فرد.

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أكد الدكتور “شوقي علام”، مفتي الديار المصرية، على أن دار الإفتاء تأخذ بالرأي الأحوط دائما، وهو أن من الأفضل إخراج زكاة الفطر فى صورة أموال بدلا من إخراجها على هيئة حبوب، ويأتي رأي الإمام “أبي حنيفة” مؤيدا لرأي دار الإفتاء المصرية بخصوص هذه الرؤية الفقهية.

ذلك عن طريق تنسيق دار الإفتاء مع مجمع البحوث الإسلامية، برئاسة شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر، الدكتور”أحمد الطيب”، وأوضح الدكتور “شوقي علام”، أنه فى حالة إخراج قيمة زكاة الفطر عقب أداء صلاة العيد تعتبر صدقة جارية من الصدقات، ولا يُجزئ الفرد عن إخراج زكاة الفطر، كما شدد على أهمية إخراج قيمة الزكاة قبل موعد قيام صلاة عيد الفطر، حتى يستطيع المساكين والفقراء الاستفادة منها .