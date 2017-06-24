البحوث الفلكية المصرية.. تعلن عن موعد اول ايام عيد الفطر

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اول ايام عيد الفطر، بدأ العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر المبارك، فبعد أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك، وهذا الشهر الفضيل الذى يعتبر منحة من الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، ففيه تتضاعف الحسنات يحصل المسلم على المزيد من الأجر والثواب العظيم، واليوم ومع كثرة تساؤلات البعض عن موعد عيد الفطر اردنا ان نضع بين أيديكم من خلال المقالة التالية.

على الجانب الآخر، بدأت الكثير من الأسر عمل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة لاستقبال العيد، لما له من مظاهر احتفالية عديدة يأتي فى مقدمتها شراء الملابس الجديدة وصنع أنواع الحلويات المختلفة وتحديدا كحك وبسكويت العيد، ولكن يبقى السؤال هنا هل سيشكل ارتفاع الأسعار عائقا أمام المواطنين فى الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

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قبل ساعات قليلة من الآن، كشفت هيئة البحوث الفلكية عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أكدت أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران والذى يأتى فى تمام الساعة الرابعة والواحدة وثلاثون دقيقة فجرا وذلك فى آخر أيام شهر رمضان المبارك والموافق بيوم السبت التاسع والعشرون منه والموافق الرابع والعشرون من شهر يونيو الجارى ” يوم الرؤية”، حيث يأتي هذا الشهر الفضيل غير مكتمل هذا العام 2017.

كما أشارت الهيئة خلال البيان الرسمى الذى قامت بإصداره اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرون من شهر يونيو الجارى، أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية لمدة 22 دقيقة، أما فى مدينة القاهرة فيبقى لمدة عشرون دقيقة بعد غروب شمس اليوم الأخير من شهر رمضان وهو يوم الرؤية الموافق السبت الرابع والعشرون من يونيو للعام الميلادى 2017، ليكون بذلك أول أيام شهر شوال فلكيا يوم الأحد الموافق الخامس والعشرون من الشهر، وهو الموعد المحدد لعيد الفطر المبارك.