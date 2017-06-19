مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك فى كافة محافظات مصر

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مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك، أوشك شهر رمضان على الإنتهاء، ليبدأ سائر المسلمين فى شتى بقاع الأرض عقب انتهائه بإستقبال عيد الفطر المبارك الذى ما هو إلا أسبوعين على الأكثر ويبدأ رسميا، ومن المنتظر أن يأتى العيد لهذا العام وفقا لما أعلنت هيئة البحوث الفلكية فى يوم الأحد بعد القادم والموافق بالخامس والعشرون من شهر يونيو الجارى.
ومع إقتراب موعد قدوم عيد الفطر المبارك، أعلنت هيئة البحوث الفلكية عن المواعيد الخاصة بصلاة العيد فى كافة محافظات جمهورية مصر العربية والتى تختلف تبعا لكل محافظة على حدة، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على هذه المواعيد بالتفصيل وذلك على النحو التالى:
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- بالنسبة لمحافظة القاهرة، من المقرر أن تكون صلاة العيد فى تمام الساعة الخامسة والعشرون دقيقة، وفى مثل هذا التوقيت تأتي صلاة العيد فى كلا من محافظتي بنها وطنطا وشبين الكوم.
- اما محافظة دمنهور، فمن المقرر أن تبدأ صلاة العيد بها فى تمام الساعة الخامسة و21 دقيقة، يشابهها فى نفس التوقيت أيضا محافظة الجيزة.
- اما بالنسبة لكلا من محافظتى شرم الشيخ وبورسعيد وسانت كاترين، فمن المقرر أن تأتى صلاة العيد فى تلك المحافظات فى تمام الساعة الخامسة و13 دقيقة.
- اما بالنسبة لمحافظة الإسكندرية، ومن المقرر أن تأتي صلاة العيد فى تمام الساعة الخامسة و23 دقيقة، ويوافق هذا التوقيت أيضا محافظة بنى سويف.
- اما محافظة الإسماعيلية ودمياط والطور، فمن المقرر أن تأتي صلاة العيد فى تمام الساعة الخامسة و15 دقيقة.
- وبالنسبة لمحافظة العريش، فمن المقرر أن تأتي صلاة العيد فى تمام الساعة الخامسة و8 دقائق، ويسبقها طابا بدقيقة واحدة فقط، وفى أبوسمبل فستكون فى تمام الساعة الخامسة و36 دقيقة.
- اما فى محافظة الغردقة، فمن المقرر ان تكون صلاة العيد فى تمام الساعة الخامسة و17 دقيقة.
- اما فى محافظة مرسى مطروح، فمن المقرر أن تكون صلاة العيد فى تمام الساعة الخامسة و33 دقيقة.
- اما فى السلوم فى الخامسة و 41 دقيقه.
- بالنسبة لكلا من محافظات أسيوط وسوهاج والمنيا، فمن المقرر ان تكون صلاة العيد فى تمام الساعة الخامسة و27 دقيقة.
- اما صلاة العيد فى قنا فستكون فى تمام الساعة الخامسة و24 دقيقة، وفي أسوان فستكون فى تمام الساعة الخامسة و27 دقيقة.
- فى المنصورة فى الخامسة و17 دقيقة.
- الزقازيق فى الخامسة و18 دقيقة.
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