ننشر مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك فى كافة محافظات مصر

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ننشر مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك، أوشك شهر رمضان على الإنتهاء، ليبدأ سائر المسلمين فى شتى بقاع الأرض عقب انتهائه بإستقبال عيد الفطر المبارك الذى ما هو إلا أسبوعين على الأكثر ويبدأ رسميا، ومن المنتظر أن يأتى العيد لهذا العام وفقا لما أعلنت هيئة البحوث الفلكية فى يوم الأحد بعد القادم والموافق بالخامس والعشرون من شهر يونيو الجارى.

مع إقتراب موعد قدوم عيد الفطر المبارك، أعلنت هيئة البحوث الفلكية عن المواعيد الخاصة بصلاة العيد فى كافة محافظات جمهورية مصر العربية والتى تختلف تبعا لكل محافظة على حدة، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على هذه المواعيد بالتفصيل وذلك على النحو التالى:

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