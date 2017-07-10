نتيجة الصف الثالث الثانوي.. طريقة الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2017 بالاسم ورقم الجلوس

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صرح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة التابعة إلى وزارة التربية والتعليم، رضا حجازي، فيما يخص نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017، أنه تقرر أن يتم الإعلان عنها يوم ٢۰ من شهر يوليو القادم.

من المتوقع أن تظهر النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم، وتقوم الوزارة بتخصيص رابط خاص يمكن من خلاله الحصول على النتيجة باستخدام اسم الطالب ورقم الجلوس، أما بالنسبة للطريقة الثانية، يمكن معرفة النتيجة من خلال نشرها في المدارس بكافة المحافظات المصرية بعد اعتماد النتيجة، لكي يتمكن جميع أولياء الأمور والطلاب من الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر.

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سوف نتابع معكم من خلال موقعنا “مصر 365″، كل ما هو جديد وهام ويخص طلاب المرحلة الثانوية العامة، وفور ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي لعام 2017، سوف نقدم لكم رابط الحصول عليها، حيث يمكن للجميع الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2017 ، ومعرفة كافة التفاصيل التي تمكن الطلاب من الحصول على جميع النتائج لجميع المواد باستخدام إحدى الطريقتين.

بدأت امتحانات الثانوية العامة 2017، للفصل الدراسي الحالي بجميع المحافظات المصرية، يوم 4 من شهر يونيو الجاري، وطبقًا لما ورد في جدول امتحانات الثانوية العامة سوف تستمر امتحانات الطلاب والطالبات بقسميه العلمي والأدبي حتى يوم 24 من نفس الشهر الجاري، والذي يوافق يوم وقفة عيد الفطر المبارك ايضًا.

مازال طلاب مرحلة الثانوية العامة يؤدون امتحانات نهاية العام الجاري، حيث أظهرت نتيجة تصحيح العينات العشوائية للمواد التي أداها الطلاب والطالبات حتى الآن بجميع مدارس ومديريات محافظات جمهورية مصر العربية، أن نتيجة امتحانات آخر العام للمرحلة الثانوية سوف تكون مطمئنة إلى درجة كبيرة، وينطبق هذا على جميع المواد الدراسية التي خاضها الطلاب حتى الآن من القسمين العلمي والأدبي.