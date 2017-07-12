نتيجة الثانوية العامة 2017 بالاسم ورقم الجلوس.. خلال ساعات نتيجة الصف الثالث الثانوي من بوابة الثانوية العامة

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نتيجة الثانوية العامة 2017، صرح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة التابعة إلى وزارة التربية والتعليم، رضا حجازي، فيما يخص نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017، أنه تقرر أن يتم الإعلان عنها اليوم .

نتيجة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم، وتقوم الوزارة بتخصيص رابط خاص يمكن من خلاله الحصول على النتيجة باستخدام اسم الطالب ورقم الجلوس، أما بالنسبة للطريقة الثانية، يمكن معرفة النتيجة من خلال نشرها في المدارس بكافة المحافظات المصرية بعد اعتماد النتيجة، لكي يتمكن جميع أولياء الأمور والطلاب من الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر.

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مازال طلاب مرحلة الثانوية العامة يؤدون امتحانات نهاية العام الجاري، حيث أظهرت نتيجة تصحيح العينات العشوائية للمواد التي أداها الطلاب والطالبات حتى الآن بجميع مدارس ومديريات محافظات جمهورية مصر العربية، أن نتيجة امتحانات آخر العام للمرحلة الثانوية سوف تكون مطمئنة إلى درجة كبيرة، وينطبق هذا على جميع المواد الدراسية التي خاضها الطلاب حتى الآن من القسمين العلمي والأدبي.

نتيجة الثانوية العامة، سوف نتابع معكم من خلال موقعنا “مصر 365″، كل ما هو جديد وهام ويخص طلاب المرحلة الثانوية العامة، وفور ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي لعام 2017، سوف نقدم لكم رابط الحصول عليها، حيث يمكن للجميع الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2017 ، ومعرفة كافة التفاصيل التي تمكن الطلاب من الحصول على جميع النتائج لجميع المواد باستخدام إحدى الطريقتين.

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بدأت امتحانات الثانوية العامة 2017، للفصل الدراسي الحالي بجميع المحافظات المصرية، يوم 4 من شهر يونيو الجاري، وطبقًا لما ورد في جدول امتحانات الثانوية العامة سوف تستمر امتحانات الطلاب والطالبات بقسميه العلمي والأدبي حتى يوم 24 من نفس الشهر الجاري، والذي يوافق يوم وقفة عيد الفطر المبارك ايضًا.

تحديث 11/7/2017:

أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ قليل اعتماد السيد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2017، الدور الأول للعام الدراسى 2016/2017، كما من المقرر أن يقوم السيد الوزير بالاتصال بالطلبة الأوائل وتقديم التهنئة لهم، كما أكدت الوزارة على أنه سوف يتم عقد مؤتمرًا صحفيًا يوم غدًا الأربعاء بحضور السيد وزير التربية والتعليم من أجل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2017، في ديوان عام الوزارة، ويمكنكم من خلال متابعتنا معرفة كل ما هو جديد حتي نشر النتيجة، كما يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الثالث الثانوي 2017 عن طريق الاسم ورقم الجلوس من موقع الوزارة، ونتمني لكم من خلال موقعنا “مصر 365” التوفيق والنجاح للجميع.