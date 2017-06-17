الزراعة: المملكة السعودية تحظر استيراد الفراولة المصرية بدءا من يوليو القادم

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قبل ساعات قليلة من الآن، أصدرت وزارة المياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بيانا رسميا لها اليوم والذي أعلنت من خلاله عن وقف استيراد الفراولة المصرية بصورة مؤقتة ويرجع ذلك القرار بعدما تم اكتشاف متبقيات وآفات زراعية في شحنة الفراولة الصادرة من الدولة المصرية والتي وصلت السعودية في شهر أبريل الماضي.

حيث أكدت رئيسة الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري خلال تصريحات صحفية لها اليوم الجمعة الموافق السادس عشر من شهر يونيو الجاري، أن المملكة العربية السعودية قامت بإخطار الإدارة بإيقاف مؤقت لصادرات الفراولة المصرية وذلك ابتداء من الثامن من شهر يوليو القادم، وذلك بعدما كشفت التحاليل التي تم إجراؤها على العينات العشوائية لشحنات الفراولة التي تم استيرادها من مصر قبل شهرين على الأكثر من الآن عن وجود متبقيات مبيدات في الشحنة، وهذا ما دفعها لاتخاذ مثل هذا القرار.

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وأضافت أن وزارة الزراعة المصرية كانت قد دخلت في مفاوضات مع العديد من الدول العربية والتى تأتى في إطار التنسيق والرقابة على الصادرات المصرية بما يتوافق مع الشروط التى تضعها دول الخليج وبخاصة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات التي تم اكتشافها.

الجدير بالذكر، أن وزير الزراعة كان قد قام باعتماد الشروط الجديدة الخاصة بتطبيق منظومة فحص شامل ومتابعة للصادرات المصرية المختلفة من الخضر والفواكه والبالغ عددها سبعة وأربعون شرطا وذلك لحل المشكلات الخاصة بالتصدير، وإتاحة الفرصة لوصول مصر إلى الأسواق الدولية، فضلا عن الاستجابة لمتطلبات الدول الخارجية ومراجعة تلك القرارات الخاصة بحظر المنتجات المصرية في بعض الدول والتي منها دول الخليج والتي يأتي في مقدمتها المملكة العربية السعودية، وكذلك الحد من متبقيات المبيدات في المنتجات بما يتناسب مع المعايير الدولية النسب المسموحة.

على الجانب الآخر، أكد عددا من الخبراء على سلبية هذا القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية، مؤكدين أنه سيؤثر حتما على كميات الفراولة المخزنة، تجدر الإشارة إلى انه قد سبق وقامت السعودية أيضا بإصدار قرارا رسميا في شهر يناير الماضي بمنع دخول الفلفل المصري إلى أراضيها لنفس السبب.