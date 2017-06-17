دار الافتاء المصرية تحدد زكاة الفطر 12 جنيها للفرد الواحد

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مع إقتراب موعد عيد الفطر المبارك ومع كثرة تساؤلات المواطنين حول زكاة الفطر بالقيمة الخاصة بها، كشفت وزارة الإفتاء المصرية عن هذه القيمة لهذا العام الهجرى 1438 وذلك بحد أدنى إثني عشر جنيها للفرد الواحد، وتعادل هذه القيمة 2 كيلو ونصف من الحبوب عن كل فرد، وعلى هذا الأساس قام مجمع البحوث الإسلامية بتقدير القيمة الخاصة بها وفقا لأقل أنواع الحبوب من حيث السعر وهو القمح.

وقد قامت دار الإفتاء بتقدير القيمة الخاصة بهذه الزكاة للعام الهجري الحالي بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية والذي يرأسه إمام وشيخ الأزهر الشريف وهو الدكتور أحمد الطيب، الذي أكد أن قيمة الزكاة تعادل اثني عشر جنيها عن كل فرد كحد أدنى، هذا وقد أعلنت الدار أيضا خلال بيان رسمي أصدرته اليوم الجمعة الموافق السادس عشر من شهر يونيو الجاري، عن ميولها إلى الأخذ برأي الإمام أبو حنيفة في جواز إخراج هذه الزكاة بالقيمة النقدية بدلا من الحبوب، وذلك للتيسير على كافة الفقراء والمحتاجين لاعانتهم ومساعدتهم على قضاء حوائجهم ومطالبهم الخاصة بهم.

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كما أكدت على ضرورة إخراج هذه الزكاة في الموعد المحدد لها وقبل موعد صلاة عيد الفطر المبارك، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، لأن إخراجها عقب انتهاء صلاة العيد يعد في هذه الحالة صدقة من الصدقات الجارية التي يقوم بها المسلم ولا تجزى عن زكاة الفطر، كما شددت الدار على ضرورة إخراج هذه الزكاة في مصارفها الشرعية والتي أوضحها لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز خاصة للفقراء والمساكين، كما طالبت بعدم الانسياق وراء الأفكار والآراء المتشددة في الإفتاء المتعلق بهذه الزكاة وبخاصة أن الفقراء مطالبين بإخراجها.