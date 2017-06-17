الأرصاد الجوية: طقس اليوم السبت حار والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة مئوية

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قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت الموافق السابع عشر من شهر يونيو الجاري وذلك من خلال البيان الرسمي الذي قامت بإصداره منذ ساعات قليلة، والذي أكدت من خلاله على انه من المتوقع أن تشهد البلاد طقسا حارا هذا اليوم، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما ترتفع درجة الحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري ليسود طقسا حارا، و تشتد درجة الحرارة و ترتفع بصورة كبيرة على محافظات جنوب الصعيد ليسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار.

وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بعض الشيء مع قدوم ساعات الليل، ليسود طقسا لطيفا على البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة وتحديدا على السواحل الشمالية، والجدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية كانت قد شهدت قبل أيام قليلة من الآن تساقط بعض الأمطار الخفيفة التي أثارت دهشة بعض المواطنين وبخاصة أن فصل الصيف بدأ فعليا.

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كما تظهر الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من صباح هذا اليوم على شمال البلاد، وتنشط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية والتي أغلبها شمالية غربية وذلك على جنوب سيناء والبحر الأحمر فضلا عن خليج السويس، الأمر الذي يؤدى إلى اضطراب الحركة الملاحية هناك بسبب نشاط الرياح، وفيما يتعلق بحالة البحر الأحمر والمتوسط فلم تختلف كثيرا عن طقس أمس الجمعة، فهي خفيفة إلى معتدلة.

ويتراوح ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة للبحر الأحمر في تزايد ارتفاع الأمواج مقارنة بالبحر المتوسط والتي تتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية، كما أعلنت الهيئة عن بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت والذي تسجل فيه القاهرة 37 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظات جمهورية مصر العربية غدا السبت: