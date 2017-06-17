توقف خدمة حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت خلال أيام العيد

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أعلنت وزارة النقل عن توقف خدمة حجز القطارات المكيفة من خلال الإنترنت في فترة حجوزات عيد الفطر المبارك وحتى يوم 4 من شهر يوليو القادم، وصرح وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أن الوزارة اتخذت هذا القرار للحد من عمليات تسريب التذاكر من خلال السوق السوداء.

وأضاف وزير النقل أن الوزارة توفر 4 تذاكر فقط لكل راكب يحصل عليها عبر بطاقة الرقم القومي، وذلك لأن ركاب الوجه القبلي يستخدمون القطارات في السفر بصحبة عائلاتهم، وتابع الدكتور هشام عرفات تصريحاته موضحا أن الوزارة قامت بالإتفاق مع قوات شرطة النقل والمواصلات، على الرقابة على جميع منافذ بيع التذاكر حتى لا يحدث أي تسريب للتذاكر في السوق السوداء.

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وأكد عرفات أن وزارة النقل قد قررت تشغيل عدد كبير من القطارات الإضافية لاستيعاب الأعداد المسافرة لقضاء أجازة العيد وسط عائلاتها في محافظات مصر المختلفة، كما تقرر أيضا أن تركب الوزارة عدد من القطارات المكيفة والمميزة، وذاك ابتداء من يوم غدا وحتى يوم 4 من شهر يوليو المقبل، هذا وقد كشفت الوزارة عن توفير عدد كبير من المقاعد داخل القطارات ويصل عددها إلى ما يزيد عن 33 ألف و455 مقعد خلال فترة أجازة العيد، بالإضافة إلى قدرة التشغيل الإستيعابية الرسمية.

وقالت الوزارة أنها تهدف إلى استيعاب العدد الأكبر من المسافرين على خطوط الوجهين القبلي والبحري، وشدد وزير النقل الدكتور هشام عرفات على تواجد جميع المسئولين والقيادات بالهيئة خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك، لمتابعة آليات تشغيل القطارات خلال هذه الفترة، حرصا على استمرار حركة القطارات بسلاسة وهدوء وبدون مشاكل، وتكثيف تواجد مفتشين المبيعات التابعبن للهيئة، مع تواجد خدمة العملاء في جميع مكاتب حجز التذاكر.