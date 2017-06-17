دعاء اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان.. تعرف على فضله وثوابه

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نستكمل معكم سلسلة الأدعية اليومية التي قد بدأناها سويًا منذ مطلع شهر رمضان الكريم، حيث ننشر لكم مقال يوميًا يضم جانب من مجموعة الأدعية المستحبة التي أوصانا بها النبي الأمين فى خلال شهر رمضان المبارك، وقد ورد صحة هذه الأدعية ونقلها عن الصحابة والتابعين والإكرام من السلف الصالح.

مع مرور أيام شهر رمضان يسعى المسلمين إلى اغتنام الفرصة والتقرب من الله بصالح الأعمال، وقد أوصانا سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم أن نستغل هذه الأيام في الطاعة والبعد عن المعاصي، ومن الأمور الهامة في ديننا الحنيف والمقربة إلى قلوب المسلمين في شتى بقاع الأرض، الدعاء، وبالتزامن مع أيام رمضان المبارك، نستعرض معكم يوميا الأدعية التي نقلت عن النبي الخاصة بهذا اليوم.

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أكد النبى الكريم، سيدنا محمد “صلى الله عليه وسلم”، في عدد من المواقف على أهمية الدعاء بوجه عام، وزيادة اجره وثوابه فى كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وفضله والأجر الجزيل من ورائه.

دعاء اليوم الثانى والعشرين من شهر رمضان، ورد في صحيح الاثر عن الدعاء الخاص بهذا اليوم، أنه عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: “اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، وَ أَسْكِنِّي فِيهِ بُحْبُوحَةَ جَنَّاتِكَ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ”.

وعن ثواب هذا الدعاء، ورد أنه “مَنْ دَعَا بِهِ هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ وَ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، وَ ثَبَّتَهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ”.