فريد الديب: موافق على الدفاع عن أبو تريكة لكن بشرط

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كشف المحامي الشهير فريد الديب عن عدم ممانعته في الدفاع عن محمد أبو تريكة في القضية المتهم فيها اللاعب والتي تسببت في وضع اسمه على قوائم الإرهاب، حيث أكد فريد الديب وهو المحامي الذي كان يترافع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا باسم محاكمة القرن، أنه لا يمانع مطلقا أن يتولة مهمة الدفاع عن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق اللاعب محمد أبو تريكة، وذلك بعد إدراج اسم اللاعب ضمن قوائم الإرهاب بعد اتهامه بتمويل جماعات إرهابية ومصادرة جميع أرصدته في البنوك.

كانت مؤسسة المصري اليوم الإخبارية قد نشرت مقطع فيديو يتحدث فيه المحامي فريد الديب عن قضية اللاعب السابق محمد أبو تريكة مبديا عدم ممانعته في تولي هذه القضية لكن بشرط، وأوضح فريد الديب شرطه للموافقة على أبو تريكة مشيرا إلى وجوب اقتناعه بموقف اللاعب السابق القانوني في القضية محل التحقيق، وذلك بعد أخذ فرصة كافية لدراسة أوراق القضية، حتى يتمكن من مساعدة اللاعب وتقديم مذكرة دفاع قوية إلى اللاعب لتخرجه من هذه الأزمة، وتفرج عن أمواله المتحفظ عليها بقرار من اللجنة التي تدير أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

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وجدير بالذكر أن اللاعب السابق لمنتخل مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة، تم وضع اسمه ضمن قوائم الإرهاب بعد اتهامه بتمويل والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، منذ ثلاث سنوات، وهو الآن يقيم في العاصمة القطرية الدوحة بسبب عمله لصالح قناة بي إن سبورت الرياضية.