موعد ظهور هلال شهر شوال وعدد أيام إجازة العيد فى القطاعين الحكومى والخاص

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أعلن معهد البحوث الفلكية في مصر عن موعد إنتهاء شهر رمضان، وظهور هلال شهر شوال للسنة الهجرية 1438، حيث ينتهي شهر رمضان هذه السنة علي 29 يوم فقط، ويكون هذا يوم الأحد الموافق يوم 25 من شهر يونيو، ويعتبر اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات .

ذكر معهد البحوث الفلكية أن يوم 29 من شهر رمضان سوف يسجل عدد 15 ساعة و51 دقيقة ويعد من أطول أيام الصيام خلال شهر رمضان المبارك منذ بدايته، حيث يسجل فرق 4 دقائق فقط عن اليوم الذي سبقه .

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إن إجازة العيد الرسمية تستمر من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو الحالى، وأما بالنسبة للاجازات للبنوك والمؤسسات الخاصة، وايضا الهيئات الحكومية، فكل الاحتمالات تؤكد أن إجازة عيد الفطر تستمر في مصر طول الأسبوع، بداية من يوم وقفة عيد الفطر، يوم السبت الموافق يوم 24 من شهر يونيو، وبالأخص مع زيادة درجة الحرارة فى الارتفاع.

وضعت الهيئة القومية لسكك حديد فى مصر، خطة محكمة بخصوص طريقة تحريك خطوط القطارات و تشغيلها طوال أيام عيد الفطر المبارك عام 2017، وذلك لتجنب أي حوادث، أو مشكلات في وسائل النقل والمواصلات مع السادة الركاب.

دائما تسعى أجهزة الدولة لتوفير وسائل الراحة للمواطنين، من خلال وضع الخطط والترتيبات للحد من وقوع الحوادث أو أزمات للمواطنين، كما أنها تعمل لخدمة الوطن والمواطنين.