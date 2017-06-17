الحدود المصرية.. تناقض ردود أفعال جماعة الإخوان المسلمين وأبناء مبارك وأحمد شفيق وحركة 25 يناير مع الاتفاقية

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كان رد فعل أبناء الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الفئة المؤيدة لأحمد شفيق بالإضافة إلى رد فعل حركة 25 يناير السياسية، وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بالرفض والغضب من إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية حول جزيرتي تيران وصنافير فهؤلاء جميعا سواء كانوا الأشخاص أو الحركات السياسية تعمل على عودتها مرة أخرى إلى الساحة وإلقاء الأضواء عليها من خلال التصريحات برد فعلهم من القضية وتوظيف الأحداث لخدمة مصالحهم للظهور على الساحة من جديد.

وفي السابق قررت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي أن حلايب وشلاتين ليست مصرية ولكنها تابعة للدولة السودانية، بل أنها صرحوا أنه على استعداد تام للتنازل عن حلايب وشلاتين لصالح الدولة السودانية الشقيقة، كما كانوا يلقون باللوم على الدولة العربية السعودية بأن جزيرتي تيران وصنافير الخاضعة تحت سلطتهم تقع في يد واحتلال الدولة الإسرائيلية.

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بعد إقرار اتفاقية الحدود المصرية السعودية من قبل مجلس النواب المصري أسرعت جماعة الإخوان الإسلامية الإرهابية بالتعبير عن آرائهم تجاه القضية ويتهمون الدولة ومؤسساتها بالخيانة، بل اتهمهم بالتفريط في الأراضي المصرية، وتبعهم في ذلك الحزب الناصري، والحزب اليساري، بالإضافة إلى كل من أدعوا بأنهم ينتمون للثورة، وبالطبع فإن هدفهم واضح من هذا الموقف وهو إشغال الموقف لصالحهم، وليس بدعوة الوطنية والحفاظ على الأراضي.

أما حركة 25 يناير عملوا على إشعال الموقف، كما أنهم حاولوا التعدي على الخبراء والبرلمانيات وهم من ينادون بالديمقراطية وحرية التعبير، كما أنهم استعانوا بشهادة عيان من عرب 48 لإثبات مصرية الجزيرتين، وعلموا على لفت أنظار كل وسائل الإعلام المصري لصالحهم ورفضوا أي مناقشة عقلية بعيد عن التحيز ووفق للعمل بالقانون والمواثيق الدولية، واعتبروا إقرار اتفاقية الحدود أمر يصل إلى الخيانة العظمى.

أما بالنسبة إلى أبناء الرئيس السابق محمد حسني مبارك فقد جهلوا أن مبارك نفسه هو من أقر على اتفاقية تعيين الحدود البحرية السعودية المصرية بقرار سنة 1990 رقم 27، الذي أقر بحدود مصر لتصل إلى طابا وتنتهي عن جبل علبه في الحدود البحرية المصرية المطلقة على البحر الأحمر، ولم يذكر فيه جزيرتي تيران وصنافير على وجه الإطلاق.