ائتلاف دعم مصر: مضيق تيران حق لكل الدول ولا داعي لترويج الشائعات

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أعلن ائتلاف “دعم مصر” والذي يتزعم الأغلبية في مجلس النواب،إن مضيق تيران هو ممر ملاحي دولي بموجب أحكام اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وعلق الائتلاف رداً على ما وصف بأنه شائعات مغرضة حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي تتضمن نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض،بعد أن وافق عليها مجلس النواب يوم الأربعاء،بأن حرية حركة الملاحة في مضيق تيران “حق مكفول لأي دولة وكذلك حق المرور البري”

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وتابع : “وبالتالي فإن المعلومات الخاطئة التي يتم تناقلها والمخالفة لذلك، تسعى لإرباك المواطنين وزعزعة ثقتهم وتضليل الرأي العام”.

وأضاف الائتلاف في بيانه الذى يتزامن مع حالة الجدل المثار في مصر بعد أن قام مجلس النواب بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية،أن “من يتناولون هذه الشائعات يدعون البطولة ويرغبون في إثارة مشاعر المواطنين واستغلال ارتباطهم بالأرض ومعدنهم الأصيل لتحقيق مكاسب حزبية وسياسية ضيقة ومحدودة على حساب الصالح العام.”

وأردف بيان الائتلاف “أننا نؤكد على تفهمنا لغضب بعض النواب ممن لم ينجحوا في إقناع زملائهم برفض الاتفاقية”

ودعا الائتلاف إلى قبول نتائج التصويت، خاصة في الوقت الذي ظهرت فيه “محاولات كثيرة لإفساد الجلسة في اللجنة الدستورية والتشريعية وافتعال المشكلات وإعاقة استمرار الجلسة، ثم محاولات إقناع النواب بطرح الاتفاقية لاستفتاء شعبي” ، وهو ما يراه الائتلاف بأنه محاولة تستهدف “تعطيل الاتفاقية بأي وسيلة”، والتى تضر بمصالح البلاد من الناحية الاقتصادي مثلما تعاني الدولة من عدم تدفق السياحة الدولية والتي لها تعود بالأثر السلبي على الاقتصاد.