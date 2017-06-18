عقوبة المخالفات المرورية سحب الرخصتين وغرامة 1000 جنيه ولا يجوز التصالح

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أصدر قانون المرور عدة مخالفات على الأفراد المخالفين لقوانين وقواعد المرور، حرصا على حياة السادة المواطنين من حدوث كوارث المرورية، وضرورة عمل كل سائقي السيارات، بهذه القواعد لتجنب وقوع الحوادث التي نشاهدها كل يوم على الطرقات، وعلى سبيل المثال تحدث السائق فى التليفون المحمول أثناء القيادة.

وضع قانون للمرور أو التعديل فيه، يكون الهدف الرئيسي منه الحفاظ على أرواح المواطنين، وتجنب أو تقليل عدد حوادث الطرقات التى قد تودى بحياة أبرياء، ولابد من إصدار قانون المرور حتى يتم السيطرة قدر المستطاع على مثل هذه الأنواع من الحوادث، وإقرار قوانين رادعة للحد منها.

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أقر نص بند مادة القانون رقم 74 مكرر فى الفقرة رقم 5 من بنود نص قانون المرور رقم 121 لعام 2008، أنه فى حالة وقوع السائق فى مخالفة التحدث فى التليفون المحمول خلال قيادة المركبة، سوف يتم توقيع السائق غرامة نقدية قدرها من 100 حتى 300 جنيه، مع سْحَب رخصة القيادة، لكن فى حالة إذا امتنع السائق عن اجراء التصالح أو رفض تسديد مبلغ قدره 50 جنيهًا.

كما نص بند مادة القانون رقم 74 مكرر فى الفقرة رقم 7 من قانون المرور رقم 121 لعام 2008، أنه فى حالة وقوع مخالفة على السائق بسبب وجود أنوار مبالغ فيها فى السيارة، سوف يتم توقيع السائق غرامة نقدية قدرها من 500 حتى 1000 جنيه، كما يتم ايضا سحب رخصة تسيير المركبة ورخصة القيادة ولا يجوز فى هذه الحالة إجراء التصالح.