عاجل.. استشهاد ضابط وإصابة 4 أخرين بطريق صقر قريش بالمعادى

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تعرضت أحد سيارات الأمن المركزى والتى كانت تقل مجندين على طريق صقر قريش بحى المعادى أثناء مراقبتها الحالة الأمنية بالطريق الدائرى والمنطقة المحيطة، مما أسفر عن استشهاد الملازم أول “على شوقى” بعد أن توقف قلبه جراء إطلاق النار وإصابة عدد من المجندين كان من بينهم هم “حسين عبد القادر” والمجند “أحمد فؤاد اسماعيل” والمجند “أحمد عبد النبى” .

وكانت الاصابات تنحصر بين إصابات بالقدم والصدر والكتف جراء إطلاق طلقات نيران حية وخرطوش.

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وعلى الفور قامت قوات الأمن العام بإغلاق مداخل ومخارج العاصمة ونشر الكمائن وإعلان حالة الاستنفار الأمنى لمحاولة ضبط منفذى الهجوم ، وتقوم قوات الأمن الآن بمطاردة بعض المشتبه بهم ، ووجه مدير أمن القاهرة بسرعة ضبط الجناة الذين نفذوا الهجوم الإرهابي.

هذا وقد صدر منذ قليل بيان رسمي من وزارة الدخلية حيث جاء مفاده بأن الحادث نتيجة قنبلة كانت على جنب الطريق .

وقامت وزراة الصحة ومرفق الإسعاف بالدفع بخمسة سيارات لنقل المصابين، حيث قامت بنقل مصابًا واحدًا ، فيما قام الاهالى بنقل الآخرين .