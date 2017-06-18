استشهاد ضابط وإصابة 4 في هجوم على سيارة أمن مركزي بالمعادي

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أظهرت المعاينة الأولية للحادث الذي وقع على طريق الأوتوستراد بالمعادي والذي استهدف إحدي سيارات الأمن المركزي، بأن منفذي الهجوم استخدموا سيارة دفع رباعي في تنفيذ هجومهم، كما انهم أطلقوا الرصاص الحى باستخدام أسلحة آلية مما تسبب في اختراق هيكل السيارة الخارجي واستشهاد ضابط وإصابة 4 آخرين.

كما ظهر من المعاينة الأولية، أن منفذي الهجوم كانوا يتتبعون قوات الشرطة في فترة تغيير الخدمة الأمنية، هذا وتجري في هذه الأثناء تحقيقهم مع باقي أفراد السيارة للإستماع إلى أقوالهم والوفوف على ملابسات الحادث، والوصول إلى الطريقة التي تمكن بها منفذو الهجوم من الفرار، كما أعلنت قوات الأمن في محافظة القاهرة عن إغلاق جميع الطرق التي تؤدي إلى مداخل ومخارج المحافظة، وجميع الطرق الرئيسية الأخرى لمحاصرة مرتكبو الحادث وسرعة القبض عليهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة.

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كان مصدر أمني من قوة محافظة القاهرة قد أكد على وقوع حادث إطلاق نار من قبل مجهولين، مستهدفين سيارة أمن مركزي على طريق الأوتوستراد بالقرب من كارفور المعادي، واسفر هذا الحادث عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين: ضابط شرطة وثلاثة مجندين، وعلى الفور توجهت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته.

وجدير بالذكر أن هذا الحادث قد حدث بسبب انفجار تنك البنزين في سيارة الأمن المركزي، مما تسبب في اشتعال النيران بها، وقد تنتقلت سيارات الإطفاء بصحبة قوات الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحادث، في محاولة للسيطرة على الحريق، ونجحوا بالفعل في إخماد الحريق وانتشرت القور الأمنية في موقع الحادث وتم فرض كردون أمني لحين انتهاء تحريات المباحث.