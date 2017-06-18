الأرصاد: طقس الأحد مائل للحرارة والعظمى في القاهرة تسجل 38 درجة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس السائدة على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية اليوم الأحد الموافق 18 من شهر يونيو 2017 ، حيث يتوقع خبراء الطقس في هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على محافظات مصر الشمالية والسواحل الشمالية ، ويكون الطقس حار على محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، ويسوط طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، بينما يسود طقس لطيف على معظم الأنحاء خلال ساعات الليل ، هذا وتنتشر السحب التي يكون ارتفاعها منخفض أو متوسط في سماء محافظات مصر الشمالية .

هذا وتقل الرؤية الأفقية بسبب تكون الشبورة المائية والشوائب العالقة خلال ساعات الصباح الباكر وأثناء النهار، وذلك على سواحل مصر الشمالية والمحافظات الشمالية، كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن الرياح التي تسود على محافظات جمهورية مصر العربية خلال طقس اليوم الأحد ، تكون رياح اتجاهها شمالي غربي ، وسرعتها معتدلة ، وتنشط هذه الرياح على جنوب شبه جزيرة سيناء ومنطقة خليج السويس والبحر الأحمر ، وتتسبب هذه الرياح في اضطراب الملاحة البحرية في موانئ البحر الأحمر

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أما بالنسبة إلى حالة الطقس التي تسود على البحر الاحمر فيسوده طقس معتدل إلى مضطرب ، ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر ، وتسوده رياح سطحية يكون اتجاهها شمالي غربي ، بينما يسود البحر المتوسط طقسا خفيف إلى معتدل ، ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه ما بين متر واحد إلى متر ونصف المتر ، وتسوده رياح سطحية يكون اتجاهها شمالي غربي ، و إليكم الآن بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأحد الموافق 18 من شهر يونيو 2017 ، على جميع مدن و محافظات جمهورية مصر العربية :

القاهرة 25 38

الإسكندرية 24 31

مطروح 20 30

بورسعيد 23 30

دمياط 22 30

بلطيم 23 32

الإسماعيلية 21 38

السويس 22 39

العريش 18 34

نخل 16 36

طابا 18 37

الطور 24 34

مرسى علم 29 37

الغردقة 27 37

شرم الشيخ 28 38

رفح 17 33

كاترين 18 33

سيوة 24 41

المنيا 23 40

الفيوم 24 40

رأس سدر 23 36

أبوسمبل 27 43

وسط الدلتا 25 38

أسيوط 25 40

سوهاج 25 41

الأقصر 26 42

أسوان 27 43

شلاتين 28 36

حلايب 30 34

الوادى الجديد 25 42

قنا 25 42

نويبع 27 36

السلوم 20 31