دعاء اليوم الثّالث والعشرين من شهر رمضان.. تعرف على فضلها ودعائها

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دعاء اليوم الثّالث والعشرين من شهر رمضان، مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، يستعد المسلمون بكل عزمهم إلى اللحاق بالركب الرمضاني والتمسك بالصلوات والفضائل من أجل الفوز بالغفران والمغفرة. دعاء اليوم الثالث والعشرون

دعاء اليوم الثالث والعشرون من رمضان لها فضل كبير عند الله تعالى حيث يحمل الكثير من المعاني الهامة في الدين، كما ان شهر رمضان يُكثر فيه المسلمين من التقرب إلى الله.

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نستعرض عليكم من خلال هذا المقال اليومي باقى سلسلة أدعية شهر رمضان المبارك، حيث ورد في أن للدعاء فضل كبير في حياة الإنسان وقد أوصانا به النبي الكريم في الكثير من المواضيع، ونظرًا لزيادة عملية البحث في مواقع البحث والتواصل الإجتماعي عن دعاء اليوم الثالث والعشرون من رمضان المبارك، نقدم لكم هذا الدعاء كما ورد عن النبي الغر الأمين صلى الله عليه وسلم.

ينتظر المسلمون في شتى بقاع الأرض ليلة الْقَدْرِ، والتي تعد خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْر، حيث يلح العبد بالدعاء حتي يقبله الله كما أوصانا النبي الكريم وخاصة في مثل هذه الأيام.

دعاء اليوم الثّالث والعشرين من شهر رمضان، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن دعاء هذا اليوم: “اَللّـهُمَّ اغْسِلْني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبي فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، يا مُقيلَ عَثَراتِ الْمُذْنِبينَ”.

وعن ثواب هذا الدعاء وفضله، قيل: “مَنْ دَعَا بِهِ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ”.