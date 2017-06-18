“تويتر” ينتفض بهاشتاج “استشهاد ضابط الأوتوستراد” بعد تفجير سيارة الأمن المركزي

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شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر عدد كبير من التغريدات بعد انتشار خبر تفجير سيارة ترحيلات خاصة برجال الأمن المركزي، حيث دشن رواد موقع التدوينات المصغرة، تويتر، هاشتاج خاص بالواقعة يحمل اسم “استشهاد ضابط الأوتوستراد”.

قام رواد تويتر عقب الحادث الإرهابي الذى وقد صباح اليوم الأحد، نتج عنه استشهاد الملازم أول على أحمد شوقي على عبد الخالق، بالإضافة غلى إصابة 4 من قوات الأمن المركزي، منه ضابط وتم إجراء جراحة عاجلة له، وثلاثة مجندين آخرين بينهم مجند في العناية المركزة حاليا بسبب اشتباه الطبيب في وجود ارتجاج في المخ لديه.

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وقع الحادث الإرهابي أثناء سير سيارة خاصة تتبع عناصر قطاع الأمن المركزى، في دائرة قسم شرطة البساتين، على طريق الأوتوستراد، حيث كانت تقل عدد من الضباط والجنود بداخلها، حيث انفجرت في سيارته بعبوة ناسفة قالت بعض المصادر أنها كانت مزروعة على جانب الطريق.

رغب رواد موقع التواصل أن يقوموا بتعزية أهالي الشهداء، عبر موقع تويتر بتدشين هاشتاج خاص للضابط الذي استشهد في ذلك الحادث.

علق ضياء الدين داود، النائب البرلمانى، على الهاشتاج، قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، رجال يدفعون الضريبة أرواحهم دفاعا عن الوطن، الوطن باق و الجميع إلى زوال”.

وقد شارك ايضًا جون طلعت، النائب البرلمانى، بالتعليق على هذا الحادث الأليم، حيث قال :” رحم الله شهداء الوطن”، وقد ورد تعليق مغردة تدعى أميمة لى موقع تويتر، كتبت فيها: ” يؤدون واجبهم وهم صائمون ويستشهدون فى سبيل الله، وحماية وطنهم هم على الحق المبين، وعدو الله وعدوهم خاسر دنيا ودين”،

جاء في التعليق الخاص بالنائب البرلماني، محمد ابو حامد، على موقع تويتر، قائلا: “ننعى ببالغ الآسى الشهيد الملازم على شوقى ٢٥ سنة ، شهيد استهداف سيارة الأمن المركزى على الطريق الدائرى اليوم إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون”.

جاء تعليق بلال أحمد علام، المعلق الرياضى الشهير على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “اللهم جنب مصر الحاقدين والإرهابيين، وسلمنا منهم يارب من شرورهم”.