السكة الحديد: بدء تشغيل قطارات إضافية في فترة عيد الفطر المبارك حتى الرابع من يوليو

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تم تشغيل قطارات إضافية بناء على قرار رئيس هيئة السكك الحديدية اللواء مدحت شوشة، لتغطية الأعداد الغفيرة من المسافرين في فترة عيد الفطر المبارك، في الفترة من بداية أول أيام العيد وحتى يوم 4 يوليو الموافق يوم الأحد، سيكون هناك 4 قطارات مميزة بالإضافة إلى 8 قطارات مكيفة يقوم برحلات يومية.

ويكون حجز الأماكن في القطارات المكيفة الإضافية قبل قيام الرحلة بمدة 48 ساعة، حتى تنفذ تذاكر الرحلة؛ والحجر يكون فقط في محطة الجيزة بالنسبة لرحلات الذهاب، وكذلك محطة مصر برمسيس؛ أما الحجر لرحلات العودة سيكون في المحطات الرئيسية فقط لمكافحة بيع تذاكر القطارات في السوق السوداء، بالإضافة إلى صدور تعليمات مشددة بتشديد إجراءات التفتيش التي يقوم بها مفتشو هيئة السكك الحديدية أمام شبابيك التذاكر.

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وصرح اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية، عن التعاون مع شرطة النقل والمواصلات لمواجهة بيع تذاكر القطارات في السوق السوداء في فترة عيد الفطر المبارك، كما قامت هيئة السكك الحديدية بإجراءات في هذا الصدد؛ أولا: بتشديد الرقابة على شبابيك التذاكر وصرفها، بالإضافة إلى غلق كل منافذ الحجز الخارجية في فترة عيد الفطر المبارك.

وتقوم الأربعة قطارات المميزة التي تم الدفع بها خلال هذه الفترة برحلات يومية برحلة من أسوان القاهرة، القاهرة أسوان، حيث يقوم القطار برقم 2204 من القاهرة في تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة عصراً ليصل إلى أسوان في صباح اليوم التالي في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق، وأيضا قطار رقم 2202 الذي تبدأ رحلة من القاهرة في تمام الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة ليصل أسوان في نفس اليوم في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة عشر دقيقة مساء نفس اليوم، والقطار الذي يحمل رقم 2205 يعود من أسوان في تمام الثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة ليصل إلى القاهرة في صباح اليوم التالي في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق صباحاً، وآخر قطار يحمل رقم 2202 يقوم من القاهرة في تمام الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة ليصل إلى أسوان في نفس اليوم في الساعة العاشرة وخمسة عشر دقيقة.