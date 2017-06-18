تعرف على المخالفات المرورية التي عقوبتها سحب رخصة القيادة

أصدر قانون المرور عدة مخالفات على السائقين المخالفين لقوانين وقواعد المرور، حرصا من المرور على حياة السادة المواطنين، من وقوع أى حوادث مرورية، وضرورة اتباع سائقي المركبات هذه القواعد، لتجنب وقوع الحوادث التي نراها كل يوم فى الطرقات.

من ضمن المخالفات المرورية إلى أخذها قانون المرور فى الاعتبار تركيب السائق الزجاج الملون للمركبة “الفاميه” ووضع الملصقات على السيارة للتزين و خلافه.

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نص بند مادة القانون رقم 74 مكرر، فى فقرة رقم 11، من قانون المرور رقم 121 لعام 2008، فى حالة إثبات واقعة تركيب زجاج فاميه أو ملون للسيارة، أو فى حالة لصق ملصقات تساعد على إخفاء معالم السيارة، سوف يتم دفع غرامة نقدية على الشخص الذي ارتكب المخالفة بمبلغ قدره 100 حتى 300 جنيه.

كما يتم سحب رخصة تسيير المركبة، وايضا رخصة القيادة، وفى حالة إثبات هذه المخالفة لا يجوز التصالح ولا يتم دفع قيمته وهي 50 جنيها.

من أهم المخالفات المرورية التي نص عليها القانون هى عدم غلق السائق أبواب السيارة، خلال سير المركبة على الطرق، والتي قد تعطل حركة السير أو تلحق الضرر بالغير.

حيث نص بند مادة القانون رقم 74 مكرر “1”، من الفقرة رقم 2، من قانون المرور رقم 121 لعام 2008، على إثبات المخالفة المرورية على سائق السيارة.

فى حالة إذا تعمد فتح أبواب المركبة خلال سيرها فى الطريق، يم دفع غرامة نقدية قدرها من 100 حتى 1000 جنيه، أما فى حالة إذا امنتع عن دفع مبلغ التصالح وهو 50 جنيها، يجوز أخذ رخصة القيادة من المركبة المخالفة.