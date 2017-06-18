وزيرة التخطيط : نسعى أن ينهي المواطنين خدماتهم الحكومية من المنزل من خلال تطوير الجهاز الإداري للدولة

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صرحت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد اليوم خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر يونيو لعام 2017 و ذلك في الاجتماع بمقر مجلس الوزراء بعدة تصريحات سوف نتناولها خلال المقال .

فقد أكدت وزيرة التخطيط على أن قطاع الجهاز الإداري يعمل على تقديم أكثر من 580 خدمة للمواطن المصري في جميع المحافظات كما قامت بالتأكيد على أن قطاع الحكومة يعمل على توفير و تطوير خمسين خدمة مع نهاية عام 2017 و ستكون من الخدمات الحكومية للجماهير.

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و صرحت الدكتورة هالة انه سيتم عمل اجتماع كل شهر للجنة العليا للإصلاح الزراعي لوضع الخطط الإستراتيجية و سيكون هذا خلال الجلسة القادمة .

كما صرحت بأنه تم الانتهاء من قاعدة البيانات التي تقوم بتحديد المواليد و الوفيات بصورة صحيحة و يمكن عرضها تفصيليا و تقديمها لصناع القرار على مستوى لمحافظات و القرى المصرية .

و قالت أن لن يصيب إي ضرر للموظفين في عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة ، حيث قامت بالتوضيح أن لجنة الإصلاح عملت على دراسة الوضع الحالي للهيكل الإداري للدولة و أيضا قامت بمعرفة حجم العمالة و إنتاجيتها ، و سيصبح التطوير على أن يتم استخدام التكنولوجيا للمساهمة في التطوير في تقديم الخدمات ، كما أنها بينت اختيار تشكيلات اللجنة العليا للإصلاح الزراعي تم الاعتماد فيها على تواجد الخبرات و تراكمها المتواجد بالجهاز الإداري للدولة ، كما أنهم قاموا باختيار ممثلين للمجتمع المدني و من المفترض أن يتم اختيار لجنة أخرى للإصلاح الإداري تقوم بالتعاون مع اللجنة العليا .

كما صرحت الدكتورة هالة وزيرة التخطيط بأنه سيتم العمل على إنشاء وحدات متخصصة للمتابعة لكل وزير على حدي بجانب وحدات أخرى للتنمية البشرية و وحدات أخرى للمراجعة الداخلية ، و ستعمل الوزارة على القيام بترشيح عدد من العاملين للقيام بالشغل في تلك الوحدات عقب إنشائها مباشرة.