اقتصادية البرلمان : تنادى بسرعة تفعيل البطاقة الذكية لدعم البترول

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قامت اللجنة الاقتصادية اليوم بمجلس النواب بالمطالبة بوجوب الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن ، و هذا يعمل كدرع واقي ضد الصدمات الخارجية ، حتى يستطيع النظام الحديث أن يعمل بحيوية في التنافس الخارجي و الداخلي .

كما قامت اللجنة الاقتصادية بالتأكيد على ما تم تقريره بشأن الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2017، يجب أن يتم التركيز على عمل بناء احتياطات رسمية المنشودة و هذا لتفعيل دور المجلس بالتنسيق مع كلا من وزارة المالية و البنك المركزي ليتم التناقش للوصول إلى رأي يزيد من جذب الاستثمارات المختلفة من الداخل و الخارج و هذا تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي و القيام بأفكار تتبنى الإصلاحات الأخرى تحت هيكلة نظام الحكومة .

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كما نادت اللجنة الاقتصادية بسرعة تفعيل البطاقة الذكية لدعم البترول و التي من المفترض انه تم بدا العمل بهذه البطاقة منذ عام 2013 التي لم يتم تفعيلها إلى الآن حيث أنها تتدخل تحت طائلة الإصلاحات الهيكلية و المالية التابعة لقطاع الطاقة ، حيث أنها تعتبر من الإصلاحات الواجبة خلال تلك الفترة للقيام لإزالة التغيرات السعرية المتواجدة داخل الاقتصاد المصري ، المتسببة في زيادة عدد الاستثمارات المستخدمة الأكثر للطاقة و رأس المال و هذا عاد بالسلب على الاستثمارات التي تعمل على تشغيل عدد كبير من المواطنين و الاستفادة من القدرات البشرية .

و قامت اللجنة الاقتصادية بضرورة المساهمة من القطاع الخاص للشركات و الأعمال بالقيام بالمشاركة الفعالة لتنفيذ السياسات و الخطط الإصلاحية التي تقوم بها الدولة لتوفير اكبر عدد من الأشغال و تقليل البطالة مع مراعاة المصريين الوافدين من دول الخليج .

كما قامت بالتوصية على زيادة نسبة الاستثمارات المتوفرة من الحكومة للبذل الجهود للقيام بالتطوير و التعديل للبنية الأساسية وهذا سيعطى فرصة للاستثمارات الداخلية و الخارجية في الانتعاش.