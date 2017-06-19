الزراعة تطالب أصحاب مشروعات الثروة الحيوانية بسرعة استخراج التراخيص

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طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، كل من لديه مشروعات تعمل ضمن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، وجميع القائمين على مشروعات التربية الذين يريدون استخراج تراخيص، من أجل تشغيل تلك المشروعات بشكل قانونى داخل مختلف محافظات الجمهورية، باستخراج التراخيص اللازمة .

حيث نادت وزارة الزراعة بالتوجه على الفور، إلى إدارة الإنتاج الحيواني الواقعة فى حيز أقرب إدارة زراعية، أو مديرية، أو الجمعية التابع لها أصحاب مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة لاستكمال الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص العمل بالمشروعات.

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كما صرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان خاص لها، عن أهمية استخراج التراخيص قائلة: ” إن عمليات الترخيص ملزمة و إجبارية طبقًا للقرارات المنظمة لذلك لضمان الالتزام التام بشروط الأمن والأمان الحيويين” .

أكملت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حديثها عن الدور الذي تقوم به عمليات التراخيص فقالت: “وهو ما يساهم في النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة فى مصر وتنميتها، وكذلك يَصْب في مصلحة المربي والمستهلك” .

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة عمليات استخراج التراخيص لأنها تضمن حق كل من الدولة والمواطن على حد سواء، كما أشارت وزارة الزراعة، إنها ليست عمليات اختيارية ولكنها إجراءات إجبارية وإلزامية لتشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة بشكل رسمى وقانونى .

قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوضيح دور عمليات التراخيص فى مساعدة الحكومة بالنهوض وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة داخل جمهورية مصر العربية، والحرص على مصلحة المستهلكين والمربين .