دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان.. تعرف على فضله وثوابه

Advertisements

ننشر من خلال موقعنا “مصر 365” باقى سلسلة أدعية شهر رمضان، حيث نستكمل معكم اليوم ما ورد في صحيح الأثر عن النبي الكريم من الأدعية المستحبة والخاصة باليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك.

قد أكدت بعض المصادر الفقهية صحة الأحاديث الخاصة بشهر رمضان، ونظرًا لما للشهر الكريم من فضل عظيم وأثر بالغ في حياة الناس وثواب كبير، وخاصة وقد هلت علينا العشرة الأواخر منه، يجب أن نشد الرحال ونتمسك بكل ما ورد بالسنة والقرآن للتقرب من الله طالبين الصفح والغفران.

Advertisements

ورد حديث اليوم عن الصحابة والتابعين، حيث نستعرض معكم الحديث الخاص باليوم الكريم بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، ويعد الدعاء أحد الأساسيات في ديننا الحنيف، حيث أمرنا الله بالدعاء له، بينما أكد علينا النبي “صلى الله عليه وسلم”، أن نتمسك بالدعاء والتقرب إلى الله عن طريقه والإلحاح فيه حتى يستجاب، وخاصة في هذه الأيام المباركة من العام، حيث يتطلع المسلمين إلى ليلة القدر داعين الله بالغفران والثبات.

وعن نص دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان، نستعرضه معكم، حيث ورد عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ” اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيهِ مَا يُرْضِيكَ، وَ أَعُوذُ بِكَ فِيهِ مِمَّا يُؤْذِيكَ، بِأَنْ أُطِيعَكَ وَ لَا أَعْصِيَكَ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ “.

وقد جاء في فصل وثواب هذا الدعاء والخاص بهذا اليوم من شهر رمضان، قيل: “مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ أَلْفَ خَادِمٍ، وَ أَلْفَ غُلَامٍ كَالْيَاقُوتِ وَ الْمَرْجَانِ”.