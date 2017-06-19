المجلس الأعلى للجامعات يعتمد قواعد تنسيق القبول للعام الدراسي الجديد

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قال الدكتور أشرف حاتم ، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية ، أن المجلس قد اعتمد فعليا القواعد العامة للتنسيق الجديد للقبول بالجامعات ، وأكد الدكتور أشرف حاتم أن المجلس الأعلى للجامعات المصرية في انتظار إصدار قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار ، للإعلان عن قواعد التنسيق الجديد ، ومن المفترض أن يصدر هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية الدكتور أشرف حاتم ، تصريحاته لعدة صحف مصرية ، موضحا آليات تنظيم التنسيق للعام الدراسي الجاري ،حيث أكد أن قواعد التنسيق للعام الجاري تعمل بنفس الآليات التي تم تطبيقها خلال العام الماضي ، وشدد الدكتور أشرف حاتم على أنه لا يوجد أى استثناءات في قواعد التنسيق على جميع المستويات ، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الذي أقر تلك القواعد.

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وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات المصرية ، أن قواعد تطبيق التوزيع الجغرافي للطلاب التي تم إقرارها في التنسيق الخاص بالعام الماضي سوف تظل كما هى دون تغيير ، مشيرا إلى أن المناطق التي شهدت مشكلات تتعلق بالتوزيغ الجغرافي للطلاب خلال تنسيق العام المنقضي، ، تم فتحها للطلاب في المنطقة أ والمنطقة ب ، وهو ما يسهل على الطلاب ويسمح لهم باختيار الكلية التي يريدون الإلتحاق سواء في المنطقة أ أو المنطقة ب حسب المسافة بين سكن الطالب والكلية.