الأهلي: لا نهتم بالغائبين ونحترم الوداد و نسعي للفوز بالمباراة

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صرح المدرب العام للنادي الأهلي”أحمد أيوب” أن مباراة النادي الأهلي أمام الوداد المغربي في دور المجموعات الأفريقي، ووصف هذه المباراة بالمباراة الهامة بالنظر إلى قوة الفريقين وسعى الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية، هذا ويحتل النادي الأهلي في الواحدة يوم الأربعاء ضيفا علي فريق الوداد المغربي في الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

هذا وقد أضاف المدرب العام للنادي الأهلي”أحمد أيوب” أن النادي الأهلي يحترم فريق الوداد وقام الجهاز الفني للنادي الأهلي بدراسة فريق الوداد بشكل جيد، وفي نفس الوقت يستعد النادي الأهلي استعداد جيد للمباراة ولا يوجد أي فارق معه سواء من سيلعب بالوداد أو من سيغيب عن صفوف الوداد.

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هذا وأضاف أيوب أن الجهاز الفني للقلعة الحمراء ركز جيدا في إعداد اللاعبين بشكل مميز للمباراة الذي يسعي فريق القلعة الحمراء من خلالها للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية لكي يحسم التأهل إلى دور الثمانية، وأشار إلى أن الجهاز الفني يدرك جيدا مدى الصعوبات التي تواجه الأهلي خلال مباراته مع الوداد والتي تتمثل في حضور الجماهير لمشجعي الوداد خصوصا وأن لاعبي الوداد متحمسين لتحقيق الفوز، وأن النادي الأهلي يملك لاعبين يملكون العديد من الخبرات الإفريقية سوف تساعدهم بكل تأكيد في الخروج من هذه المواقف وتخطيها بشكل جيد.

الجدير بالذكر أن مدرب النادي الأهلي أكد علي أن جميع اللاعبين يتنافسون بشكل مميز وجيد في التدريبات، من أجل الحصول علي ثقة الجهاز الفني للمشاركة في المباراة وأن الجميع لديهم رغبة في الفوز بالبطولة هذا الموسم، من اجل عودة الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية مرة أخرى.