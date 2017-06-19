وزير الاسكان يُسلم عقود 700 وحدة لمستحقيها بمدينة النوبارية الجديدة

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قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،الدكتور “مصطفى مدبولي”، تسليم عدداً من عقود ما يقرب إلى 700 وحدة سكنية لمستحقيها بـ الإسكان الاجتماعي فى مدينة النوبارية الجديدة، وأوضح وزير الإسكان أنه جارى تنفيذ عدد 744 وحدة سكنية أخرى بنفس المدينة.

كما أشار الدكتور “مصطفى مدبولي”، خلال جولة قام بها لتفقد الوحدات السكنية، إلى أن مدينة النوبارية الجديدة بها وحدات سكنية تمليك، مكونة من عدد 3 غرف وصالة، كاملة التشطيب، وايضا بالمدينة وحدات سكنية تتبع نظام الايجار، مكونة من عدد 2 غرفة وصالة، كاملة التشطيب .

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هذا لمساعدة الحكومة لأهالينا أصحاب الدخول المحدودة، ومراعاة من الحكومة للحالة الاجتماعية للمواطنين، مشيرا الى أن كل الخدمات كاملة لخدمة المواطنين المستفيدين من إقامة المشروع .

صرح الدكتور “مصطفى مدبولي” قائلا: إنه “في محافظة البحيرة تم الانتهاء من تنفيذ 5764 وحدة بالإسكان الاجتماعي، ويجري تنفيذ 1896 وحدة بمناطق “الرحمانية، المحمودية، بدر، كفر الدوار، حوش عيسى، وادي النطرون” .

وأكمل حديثه موضحا عن وجود بعض المناطق فقال: “قرية حفص دمنهور، دمنهور جنوب الوقف، أبو المطامير، وادى النطرون، أبو حمص، أبوالمطامير بجوار المحكمة، دمنهور، الدلنجات” .

أثناء تسليم عقود الوحدات السكنية للمستحقين، أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن شركة المقاولات التى قامت بتنفيذ هذا مشروع قد تبرعت بتأثيث الشركة لأحد المواطنين من مستحقي الوحدات السكنية من المعاقين “كفيف”، الذي تسلم بالفعل عقد وحدته السكنية اليوم من الدكتور “مصطفى مدبولي”.