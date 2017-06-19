عضو في البرلمان يطالب بالسماح بالتنقيب عن الآثار وتخصيص أراضي الوزارة للمنفعة العامة

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طالب أحد نواب مجلس الشعب السماح للمواطنين بالتنقيب عن الآثار وتخصيص بعض أراضي الوزارة التابعة للنفع العام، وقد أشار رئيس قطاع الآثار المصرية”محمود عفيفي” علي أنه لو تم تسليم التلال الأثرية من أجل المنفعة العامة لن تكون هناك مناطق أثرية في مصر بالإشارة إلى أن خطة التنمية تهدف لاستصلاح أراضي الصحراء وليس انتظار أرض وزارة الآثار.

هذا وقد أكد رئيس قطاع الآثار المصرية في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب لمناقشة العديد من طلبات الإحاطة بشأن تدهور الأوضاع في العديد من المناطق الأثرية أن منح المحليات سلطة لتخصيص بعض المناطق الأثرية للعمل علي مشروعات تنفع الصالح العام يشوبه الفساد، بسبب استيلاء عدد من رجال الأعمال علي هذه المناطق بحجة مشروعات قومية، وإنشاء مشاريع استثمارية عليها لصالح بعض الأشخاص بعينهم لذلك سوف يتم منح المحافظ سلطة تخصيص الأراضي بالاشتراك مع اللجنة المشكلة من عدة جهات للموافقة علي تخصيص الأراضي من أجل القضاء علي فساد المحليات والحفاظ علي أراضي الدولة.

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الجدير بالذكر أن أحد نواب مجلس الشعب عن محافظة كفر الشيخ قد اقترح علي المجلس التنقيب عن الآثار في المناطق الأثرية في المحافظة على نفقة المواطنين علي أن تؤول جميع الآثار المستخرجة لو وجدت للدولة وأن استخراج الآثار سوف يعود بالفائدة والنفع العام علي الدولة،ويستفيد الأهالي بهذه الأراضي بحجة التكلفة الباهظة التي تحتاجها عمليات التنقيب عن الآثار.