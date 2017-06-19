نائب برلمانى: فترة حكم “مبارك” انتهت ولا يحق له الحديث فى اى شئ

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صرح وكيل لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب “هشام مجدي”: أن فترة حكم الرئيس الأسبق “حسني مبارك”انتهت تماماً، ومن ترك حكم البلاد لا يحق له الحديث في أي شيء.

جاء هذا تعليقاً على ما نشرته صفحة “آسف يا ريس”،والتى تهتم بكل ما يخص الرئيس الأسبق “محمد حسنى مبارك “وعائلته، من تسجيل صوتي مسرب له، قال فيه أنه كان قادراً على ضرب سد النهضة بطائرة عسكرية واحدة،حتى يحول دون بنائه، لكن السد تم بنائه بعد أن تنحى.

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وأضاف النائب في تصريحات إعلامية أن المباحثات التي تقوم بها الإدارة الحالية للبلاد فيما يخص ملف سد النهضة والتى تسير بخطى ثابتة وقوية،وأكد على أنه لا يوجد ما يدعو للقلق في هذا الشأن.

وأردف إلى أن القمة الأفريقية القادمة ستشهد نتائج مطمئنة بالنسبة للمصريين بما يخص ملف مياه النيل،وقال أن هذه القرارات تتفق مع كل ما تحتاجه دول حوض النيل.

وتابع إلى أن المساعي الأفريقية التي يقوم بها الرئيس “عبد الفتاح السيسي”،بات لها ردود فعل إيجابية في الانفتاح على جميع الدول الأفريقية.

وكان قد أوضح التسريب الذي قامت بنشره صفحة “آسف يا ريس” أن الرئيس الأسبق ” محمد حسنى مبارك” قال فيه : “ماتجريش يفتحوا بقهم معايا ،عملوا اتفاقية عنتيبي، رحت لافف على الثلاث دول عشان ما يمشوش فوقفت” .

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التي يبث فيها أحاديث على لسان الرئيس المخلوع ، كان آخرها حينما أجرى أحد المواقع الإخبارية أتصالاً هاتفياً معه لأخذ رأيه حول قضية تيران وصنافير.