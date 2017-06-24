مفاجأة.. مدينة ألعاب داخل حديقة حيوانات الجيزة فى أول أيام العيد

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تسعي إدارة حديقة حيوانات الجيزة إلى إعادة جذب المواطنين من جديد إلى الحديقة من جديد وزيادة أعداد المهتمين بها ورفع أعداد المقبلين عليها، وعلى هذا قام المسؤولين بتطوير الحديقة وإضافة بعض المميزات التي لم تكن موجودة بحديقة الحيوان من قبل حتي توفر العديد من وسائل الترفيه والمتعة فيها.

من جهة أخرى، أكدت إدارة حديقة الحيوان انهم قائمين في هذه الأيام على الانتهاء من باقي الاستعدادات الخاصة بتجهيز منطقة الألعاب حتى يتمكنوا من استقبال الزوار في أول أيام العيد بها، والانتهاء منها فى أسرع وقت، بالإضافة إلى تجهيز الحديقة كما هو معتاد كل عام في مثل هذه الأيام.

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وقد ورد ان مدينة ألعاب حديقة الحيوان تضم العديد من الألعاب المختلفة والتي تسعد الأطفال بجميع الأعمار، والتي على رأسها ” السلسلة و الفنجان “.

جدير بالذكر ان الحديثة قد قامت فى العام الماضي بضم مسرح خاص بالعروض الترفيهية في محاولة منها لزيادة أعداد الزائرين، لتتوالى التطويرات وتقرر إدارة حديقة حيوانات الجيزة مفاجأة زوارها هذا العام، عن طريق افتتاح مدينة ألعاب بإحدى الأراضي المتواجدة بالحديقة.

أكد المصدر المسؤول من حديقة الحيوان، أن الحديقة قد قاربت على الإنتهاء من باقى الاستعدادات الخاصة باستقبال الزوار المتوقع زيادة أعدادهم فى أول أيام عيد الفطر المبارك، كما أن إدارة الحديقة حتى الآن لم تعلن عن سعر تذكرة دخولها حتى الآن ولا عن أسعار مدينة الألعاب الجديدة.