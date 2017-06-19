ننشر تفاصيل إحباط محاولة تفجير كمين أمني اليوم بالعريش

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، إحباط محاولة تفجير كمين أمني، اليوم الاثنين في مدينة العريش، حيث خرج مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، معلنًا نجاح قوات عناصر الشرطة التابعين إلى كمين أمني موجود في الكيلو 17 بالطريق الدولى الساحلى، والتي تندرج ضمن دائرة قسم رابع العريش، في التصدي لعدد من العناصر الإرهابية، وإحباط محاولاتهم لتفجير الكمين ضمن سلسلة التفجيرات التي تتبعها العناصر الإرهابية في المدينة.

ورد أن العناصر الإرهابية حاولت تفجير الكمين عن طريق استخدام سيارة مفخخة، وقد تصدت لها القوات المسلحة وقمت بتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع العناصر الإرهابية التي فتحت النيران عليهم، حتى نجحت فى السيطرة على الموقف.

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من جهة أخرى، حاولت العناصر المسلحة أن تستغل عملية تبادل إطلاق النيران مع الشرطة، وأن تقوم سيارة ربع نقل بالدخول وسط الكمين من أجل تفجيرها، ولكن عناصر الشرطة قد انتبهت لها وقامت بتفجيرها قبل وصولها إلى قلب الكمين.

وفور الإبلاغ عن الواقعة، انتقلت القيادات الأمنية بمدينة العريش إلى مقر الحادث، حيث تم إصدار الأوامر بدفع قوات دعم إضافية بمدينة العريش وعلى الطريق حتي يتم القبض على أى عناصر إرهابية هاربة، كما تم إصدار الأوامر برفع درجة الاستعداد القصوى بالمنطقة.

قام السيد وزير الداخلية، بتوجيه المسؤولين على تكريم قوة عناصر الشرطة الموجودة بالكمين، مكافأة لهم على حرصهم ويقظتها في محاربة الإرهاب والعناصر الإرهابية بكل بسالة، وعلى التضحيات التي يقدموها إلى بلادهم بهدف استقرارها.​