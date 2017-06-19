تسريبات صوتية لمبارك تكشف أسرار جديدة عن سد النهضة

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قامت صفحة أسف يا ريس على الفيس بوك المسئولة عن أخبار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و ما يخص عائلته ، تسريب صوتي لمبارك ، قام بالتأكيد فيه على انه كان قادر على أن يقوم بتفجير سد النهضة بطائرة واحدة لكن تم بناء السد بعد تنحيه عن الحكم .

و حسب ما ورد في هذا التسريب أن الرئيس الأسبق مبارك قام بالذهاب للثلاث دول لكي لا يقوموا بالإمضاء على اتفاقية عنتيبي و قد قاموا بذلك و لم يجرؤا على فتح أفواههم .

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لكن بعد تنحيه عن الحكم قامت هذه الدول بالإمضاء كما أيضا قامت جنوب السودان بالموافقة و قد قام بالتحدث مع رواندا و برواندي و أوغندا هذه الدول قالت أنها سوف ترفض الإمضاء على الاتفاقية ، و ذهب إليهم أبو الغار و كان معه و فد شعبي و قاموا الأثيوبيين و المصريين يلقوا بالاستهزاء و السب على الرئيس مبارك .

عندما سال أبو الغار لماذا تلك الشتائم ردوا بان في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم يقدروا على التفكير في بناء السد و على لسان مبارك كانوا بيخافوا مني، و قال كانت مصر تمتلك طائرة التوبوليف كنت على استعداد أن أقوم بضرب السد في ضربة مرة واحدة ، لكن إذا تم التفكير الآن في ضرب السد ستقع مصر مع دول أفريقيا و نحن ليس في حالة تسمح بذلك .

🚫 تسريب صوتي للرئيس مبارك : كان عندي طيارات اقدر اضرب سد اثيوبيا اخلص عليه بطيارة واحده وكنت مانع بناء السد وبنوه بعد ما اتنحيت 🏅💪 Posted by ‎أنا أسف ياريس‎ on Montag, 19. Juni 2017

لقد قاموا باستغلال فرصة تنحى الرئيس الأسبق محمد حسني مباركو الحالة الفوضى التي كانت تسود البلاد و قاموا في نقض معاهدتهم مع و استعدوا لبناء سد النهضة ، الذي يوجد مخاوف كبيرة لدي المصريين من الاستمتاع بحصتهم من ماء نهر النيل كاملة كما اعتادوا عليها .