تسريبات صوتية لمبارك تكشف أسرار جديدة عن سد النهضة

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تسريبات صوتية لمبارك تكشف أسرار جديدة عن سد النهضة
تسريبات صوتية لمبارك تكشف أسرار جديدة عن سد النهضة

قامت صفحة أسف يا ريس على الفيس بوك المسئولة عن أخبار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و ما يخص عائلته ، تسريب صوتي لمبارك ، قام بالتأكيد فيه على انه كان قادر على أن يقوم بتفجير سد النهضة بطائرة  واحدة لكن تم بناء السد بعد تنحيه عن الحكم .

و حسب ما ورد في هذا التسريب أن الرئيس الأسبق مبارك قام بالذهاب للثلاث دول لكي لا يقوموا بالإمضاء على اتفاقية عنتيبي  و قد قاموا بذلك و لم يجرؤا على فتح أفواههم .

لكن بعد تنحيه عن الحكم قامت هذه الدول بالإمضاء كما أيضا قامت جنوب السودان بالموافقة  و قد قام بالتحدث مع رواندا و برواندي و أوغندا هذه الدول قالت أنها سوف ترفض الإمضاء على الاتفاقية ، و ذهب إليهم أبو الغار و كان معه و فد شعبي و قاموا الأثيوبيين و المصريين يلقوا بالاستهزاء و السب على الرئيس مبارك .

عندما سال أبو الغار لماذا تلك الشتائم ردوا بان في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم يقدروا على التفكير في بناء السد و على لسان مبارك كانوا بيخافوا مني، و قال كانت مصر تمتلك طائرة التوبوليف كنت على استعداد أن أقوم بضرب السد في ضربة مرة واحدة  ، لكن إذا تم التفكير الآن في ضرب السد ستقع مصر مع دول أفريقيا و نحن ليس في حالة تسمح بذلك .

🚫 تسريب صوتي للرئيس مبارك : كان عندي طيارات اقدر اضرب سد اثيوبيا اخلص عليه بطيارة واحده وكنت مانع بناء السد وبنوه بعد ما اتنحيت 🏅💪

Posted by ‎أنا أسف ياريس‎ on Montag, 19. Juni 2017

لقد قاموا باستغلال فرصة تنحى الرئيس الأسبق محمد حسني مباركو الحالة الفوضى التي كانت تسود البلاد و قاموا في نقض معاهدتهم مع و استعدوا لبناء سد النهضة ، الذي يوجد مخاوف كبيرة لدي المصريين من الاستمتاع بحصتهم من ماء نهر النيل كاملة كما اعتادوا عليها .