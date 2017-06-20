السفير البريطاني بالقاهرة: ندعم وساطة الكويت و ندعو قطر أن تتخلى عن موقفها مع الإرهاب

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علق السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن على الأزمة المتواجدة في الخليج و دولة قطر ، كما أكد أن المملكة المتحدة ستعمل على دعم الكويت في حل الأزمة بالنقاش و التواصل بين جميع الأطراف بجانب أنه يقوم بالطلب من قطر أن تتوقف عما تفعله و عليها أن تتخذ موقف إيجابي يبرهن أن ليس لها صلة بالجماعات الإرهابية لتعطي الراحة و عدم القلق لجيرانها وإزالة المخاوف المتواجدة.

و صرح في لقاء مع عدد من الصحفيين و هذا كان في حفل إفطار و هذا للاحتفاء الملهمين المصريين ، أنه يجب التصدي والوقوف أمام الجماعات المتطرفة وعدم تصعيد لهذه الأزمة و الوقوف بجانب الجهود المقدمة من الكويت لتخطى المرحلة الحاسمة .

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و قام بإعطاء الرد على سؤال قد طرح له و هو عن المنظمات التي قامت الدول المقاطعة لقطر باعتبارها من المنظمات الإرهابية التي لها أنظمة فرعية في الخارج و فروع في عدة دول ، فقال أن دولته تعمل على عمل المناقشات و التواصل مع قطر و الدول المقاطعة للوصول إلى الحل الأمثل و الملائم لهذه الفترة.

و قال ردا على ما تم توجيهه له بخصوص استئناف الرحلات البريطانية إلى مصر أنه قام بالتحدث بشان هذا الموضوع مع الحكومة الجديدة وبين أن عودة السياحة لها أهمية في الاقتصاد المصري.

كما أنه قام بإضافة أن هناك أكثر من أربعين رحلة كل أسبوع متوجهة من بريطانيا إلى مصر وبالخصوص منطقة الغردقة و مرسى علم كما أن السياحة البريطانية تعتبر في المركز الثاني بالنسبة للسياحة إلى مصر بين دول العالم، و تم زيادة نسبة السياح البريطانيين في مصر منذ بدايات عام 2017 على ما يقرب من عشرون بالمائة