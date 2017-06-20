رئيس لجنة الإسكان يسلط الضوء على عدة تحفظات بالموازنة العامة الجديدة

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أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب “علاء والى”، أن عنده مجموعة من التحفظات بخصوص مشروع الموازنة العامة السنة المالية 2017/ 2018، مشيرا إلى ضرورة توضيح الصلة بين مخصصات الهيئات المختلفة داخل الدولة من جانب وبين العائد المتوقع والبرنامج المتبع من جانب آخر.

صرح النائب “علاء والى”، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى بيان خاص له لإحدى الصحف اليومية عن تخصيص نسبة من مخصصات وزارة الإسكان لمصلحة الأجور قائلا: “إنه تم رصد تخصيص 70% من مخصصات الإسكان لصالح الأجور” .

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كما أشار فى حديثه إلى طرق زيادة الجانب الاستثمارى حتى لا يتقلص دور الحكومة على دفع الأجور فقال: ” أنه سيتم مناقشة وبحث آليات تعظيم الجزء الاستثماري بحيث لا يقتصر دور الدولة على دفع أجور فقط”.

لم يقتصر تصريح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى هذا الحد ولكنه أكمل بيانه عن مجموعة من الجهات التى حصلت على نسب مخصصات من الموازنة أكثر من النسبة التى تستحقها قائلاً: “بعض القطاعات حصلت على مخصصات بالموازنة أكثر مما تستحق”.

كما أضاف النائب “علاء والى”، أن بعض المؤسسات نالت نسبة اقل من النسبة المستحقة لها فقال: “فى حين أن هناك قطاعات أخرى أخذت بنسبة أقل الأمر الذي يتطلب تعديلاً فى البنود”، لذا يناشد الجهات المختصة بالعمل على إجراء تعديلات على هذه البنود حتى يتم توزيع نسب المخصصات على القطاعات المختلفة بالدولة بصورة عادلة .