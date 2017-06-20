مجلس النواب يوافق رسميا على منح الموظفين بالدولة ثلاث علاوات

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قام الدكتور “علي عبد العال”، رئيس مجلس النواب المصري، يوم الإثنين، أثناء انعقاد الجلسة العامة للمجلس، على صرف الموظفين بالحكومة ثلاث علاوات مستحدثة، على أن يتم صرفها اعتبارا من شهر يوليو المقبل، اعتبارا من السنة المالية الجديد 2017/ 2018.

علاوة غلاء للموظفين استثنائية للموظفين الغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

أعلن نواب البرلمان المصري بشكل رسمى ونهائى، الموافقة على مشروع القانون الذى تم تقديمه من قبل مجلس الوزراء بصرف علاوة غلاء استثنائية للموظفين بالدولة، باستثناء غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المقرر لمادة القانون رقم 81 لعام 2016، بنسبة تصل إلى نسبة 10%، من الأجر الأصلى، وبحد حد أقصى مبلغ 130 جنيها، وأدنى مبلغ 65 جنيها.

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علاوة غلاء استثنائية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

كما تم موافقة مجلس النواب المصرى،أثناء الجلسة العامة له، يوم الاثنين، على صرف الموظفين بالحكومة من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة غلاء استثنائية بنسبة تصل إلى نسبة 7% وبحد أقصى مبلغ 130 جنيها، وأدنى مبلغ 65 جنيها، ويتم صرف العلاوة ابتداء من شهر يوليو المقبل.

علاوة خاصة للموظفين بالحكومة من غير المخاطبين بالخدمة المدنية

وافق أيضا أعضاء مجلس النواب المصرى، يوم الاثنين، على صرف الموظفين بالحكومة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة تصل نسبتها 10% على الأجر الأصلى، يتم صرف العلاوة ابتداء من شهر يوليو القادم ، بحد أدنى مبلغ 65 جنيها، وبغير حد أقصى.