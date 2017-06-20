المالية: اليوم بدء صرف رواتب يوليو للعاملين بالدولة

Advertisements

تستعد الجهات الحكومية اليوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يونيو 2017 ، لبدء صرف الرواتب الشهرية لجميع الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة ، وقد قررت الحكومة صرف الرواتب هذا الشهر قبل أيام قليلة من حلول عيد الفطر المبارك.

صرح وزير المالية المصري الدكتور عمرو عبد العزيز الجارحي ، لعدد من الصحف المصرية، أن أجور الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة ، قد قدرت تكلفتها في الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2017 – 2018 ، بما يزيد عن 240 مليار جنيه مصري.

Advertisements

هذا وتابع وزير المالية المصري الدكتور عمرو عبد العزيز الجارحي تصريحاته ، مؤكدا على الأهمية الكبرى لتحويل المجتمع المصري إلى مفهوم جديد وهوالمجتمع اللانقدي ، أى المجتمع الذي لا يعتمد بشكل مباشر على الكاش ومحاولة التقليل من التعامل بالكاش ، وذلك يتحقق عبر الوصول إلى تقاضي جميع الموظفين لرواتبهم الشهرية من خلال كروت الدفع.

كما أشار وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي ، إلى أنه سوف يتم صرف العلاوة الدورية للموظفين في القطاع العام ، وأيضا علاوة غلاء المعيشة التي تم إقرارها لصالح العاملين بالدولة ، يوم الثلاثاء الموافق يوم 20 من شهر يوليو المقبل ، مع الراتب الشهري لشهر يوليو من العام 2017 ، وأكد على أن العلاوة تصرف مع راتب أول شهر في العام المالي القادم 2017 – 2018 ، كما أشار وزير المالية إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب كانت قد ناقشت إقتراح بزيادة العلاوات الدورية والاستثنائية والمعاشات ، وتم الموافقة عليها فعليا.