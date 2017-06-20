دعاء اليوم الخامس و العشرين من رمضان.. تعرف علي فضله وثوابه

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ننشر دعاء اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان، مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك يسعى المسلمون في كل مكان إلى اغتنام ما تبقى من أيام مباركة في التقرب إلى التقرب إلى الله عز وجل، ويعد الدعاء من أحد اساسيات ديننا الحنيف التي أوصانا بها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه.

يتطلب من المسلم السعي إلى نيل رضى الله بشتي الطرق والتي قد جاء منها الدعاء، ونظرًا لجزيل الثواب في هذه الأيام المباركة، يحرص المسلمون على معرفة كل ما يخص أيام رمضان والتي منها الدعاء الكريم الخاص بهذا اليوم، كما روي في صحيح الأثر.

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حدثنا النبي الكريم عن فضل الدعاء فى العديد من المواقف، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ” من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه”، وعلى هذا يجب أن نتمسك بالدعاء إلى الله والتقرب منه في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، سواء بالدعاء أو بقراءة القرآن.

ورد عن دعاء اليوم في حديث شريف، ما جاء فى صحيح الأثر، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: ” اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مُحِبّاً لِأَوْلِيَائِكَ، وَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ، وَ مُتَمَسِّكاً بِسُنَّةِ أَنْبِيَائِكَ، يَا عَظِيماً فِي قُلُوبِ النَّبِيِّينَ “.

وعن ثواب وفضل هذا الدعاء، ورد أنه “مَنْ دَعَا بِهِ بُنِيَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ قَصْرٍ، عَلَى رَأْسِ كُلِّ قَصْرٍ خَيْمَةٌ خَضْرَاءُ”