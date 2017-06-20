الزراعة: زيادة المعروض من السلع و المنتجات بمنافذ الوزارة فى العيد

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كلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور “عبد المنعم البنا”، كل من معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، قطاع الإنتاج، وجمعيات الإصلاح الزراعى، والزراعات المحمية، العمل على زيادة الكميات المعروضة من السلع الغذائية، والخضراوات، واللحوم والدواجن، والبقوليات .

أيضا زيادة المعروض من منتجات الألبان، والبيض، والأسماك، والكعك والبسكويت فى كل منافذ وزارة الزراعة، استعداد منها بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، على أن تكون المنتجات بأسعار مخفضة، تنافس أسعار المنتجات المعروضة فى الأسواق بنسبة تصل إلى حوالى 15 و25% .

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بالأخص هذه الفترة مع زيادة طلب السادة المواطنين على السلع والمنتجات الغذائية، بمناسبة عيد الفطر، حرصا من الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين والوقوف أمام موجة غلاء الأسعار.

صرح رئيس قطاع الإنتاج، الدكتور “عبدالكريم زيادة” ،فى بيان خاص له، لإحدى الصحف اليومية، أنه شدد على تنفيذ تكليف الدكتور “عبد المنعم البنا”، بشأن توفير السلع والمنتجات قائلا: ” بناء على تكليفات الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، تقرر زيادة المعروض من السلع الغذائية واللحوم والخضروات وكعك وبسكويت العيد، فى منافذ وزارة الزراعة” .

حرص رئيس قطاع الإنتاج، على تقديم المنتجات بسعر منخفض ينافس الأسواق فقال: “حتى تنافس أسعار مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 15 و25% على حسب نوع السلعة استعدادا لعيد الفطر المبارك” .

كما أكد رئيس قطاع الإنتاج من خلال بيان خاص له، أن كل منافذ بيع وزارة الزراعة، تعمل طوال شهر رمضان، لبيع منتجات وسلع وزارة الزراعة، بأسعار مدعمة حتى تتناسب مع أحوال المواطنين محدودي الدخل، وسعيا من وزارة الزراعة على توفير السلع الغذائية الأساسية للسادة المواطنين بصورة دائمة وبأسعار منخفضة.

تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بإدارة التسويق التابعة للقطاع، لإجراء الرقابة على حركة سير الأعمال، وضبط أى غش أو تغيير فى الأسعار.