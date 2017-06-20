نجاح فريق طبى فى استعادة ذراع مبتور لطفلة بمدينة دمياط الجديدة

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استطاع بنجاح فريق طبى يتبع كلية طب الأزهر بدمياط الجديدة بقيادة أستاذ جراحة التجميل ورئيس وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية كلية طب الأزهر، الدكتور “عصام طمان”، بمحافظة دمياط، وأخصائي الجراحة الدكتور “محمد صلاح نعمان”، ونائب الجراحة الدكتور “محمد صلاح”، إجراء عملية جراحية كبيرة لطفلة يتراوح عمرها ما بين ثلاث سنوات .

كانت الإصابة بالغة، وحاول الفريق الطبي المذكور مساعد الطفلة بكل الطرق والوسائل، حيث عانت الطفلة من قطع فى العصب الأوسط والزندي و الشريان العضدي نتيجة تعرض الطفلة لحادث أليم، لكن بفضل خبرة ومجهود الفريق الطبى المضنى، تمكن بنجاح من استعادة ذراع الطفلة المبتور .

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أكد عميد كلية طب الأزهر بدمياط، الدكتور” محمود ميدان”، فى تصريح له لإحدى الصحف، أن هذه النوعية من العمليات الجراحية المهمة والحيوية، جاءت ضمن فعاليات بروتوكول التعاون بين كل من وزارة الصحة، وكلية طب الأزهر .

كما أشار الدكتور” محمود ميدان”، عميد كلية طب الأزهر بدمياط، إلى أنه خلال الأسبوع السابق، وقد حضر إجراء عملية جراحية كبيرة، لطفل عمره بين العشرة أعوام، وكانت العملية التي أجراها الطفل فى المخ، قام بإجراء العملية جراح المخ والأعصاب بطب الأزهر بدمياط، الدكتور “محمد الجبالى” .

مما يؤكد على التزام كل من وزارة الصحة، وكلية طب الأزهر، على الاتفاق المبرم بناءا على بروتوكول التعاون بينهم، والحرص على قيام القطاع الطبى على تقديم كل شىء لمساعدة المرضى، و انقاذ الحالات الحرجة.